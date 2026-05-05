Uzmanlar açıkladı: Beyaz ışık mı, sarı ışık mı? Evde hangisi tercih edilmeli?

Günlük yaşamda fark etmeden maruz kalınan ışık türleri, beynin çalışma sistemini doğrudan etkiliyor. Özellikle beyaz ışık ve sarı ışık arasındaki fark, odaklanma, stres düzeyi ve uyku kalitesi üzerinde belirgin sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlara göre doğru ışık seçimi, yaşam kalitesini artırmanın en basit yollarından biri.

BEYAZ IŞIĞIN ETKİLERİ

Beyaz ışık, gün ışığına yakın bir ton sunar ve genellikle ofis, okul ve çalışma alanlarında tercih edilir.

Dikkat ve odaklanmayı artırır

Zihinsel performansı destekler

Uyanıklık hissini güçlendirir

Bu nedenle beyaz ışık, özellikle çalışma gerektiren ortamlarda verimliliği artıran bir unsur olarak öne çıkar. Ancak akşam saatlerinde fazla maruz kalınması, beynin hâlâ gündüz olduğunu algılamasına neden olabilir.

SARI IŞIĞIN ETKİLERİ

Sarı ışık ise daha sıcak ve yumuşak bir aydınlatma sağlar. Genellikle ev ortamlarında ve dinlenme alanlarında kullanılır.

Rahatlama hissi yaratır

Stresi azaltmaya yardımcı olur

Uykuya geçişi kolaylaştırır

Bu özellikleri sayesinde sarı ışık, özellikle akşam saatlerinde tercih edildiğinde daha sağlıklı bir uyku düzeni oluşturabilir.

UYKU DÜZENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Işık, vücudun biyolojik saatini yöneten Sirkadiyen ritim üzerinde doğrudan etkilidir.

Beyaz ışık, bu ritmi uyararak uyanıklığı artırırken; sarı ışık, vücudu dinlenmeye hazırlar. Özellikle gece saatlerinde beyaz ışığa maruz kalmak, uyku hormonu olarak bilinen Melatonin üretimini baskılayabilir.

HANGİ IŞIK NEREDE KULLANILMALI?

Çalışma odası: Beyaz ışık

Salon: Sarı ışık

Yatak odası: Sarı ışık

Mutfak ve banyo: Beyaz ışık

Bu denge, hem verimliliği artırır hem de gün sonunda daha rahat bir uykuya geçiş sağlar.