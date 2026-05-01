Gündüz uykusuna dikkat! Bilim dünyasından korkutan araştırma: Erken ölüm riskiyle bağlantılı çıktı

Zihni tazelemek için yapılan kısa uykular masum görünse de, tıbbın en saygın yayınlarından biri olan JAMA Network Open'da yayımlanan yeni bir araştırma, ezberleri bozdu. 19 yıl süren ve 56 yaş üstü bireyleri kapsayan dev çalışma, gündüzleri aşırı düzeyde şekerleme yapan kişilerin, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin çok daha yüksek olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, özellikle sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında kontrolsüzce bastıran uyku ihtiyacının vücuttaki gizli bir alarm sistemi olabileceğine dikkat çekiyor.

19 YILLIK VERİLER KORKUTUCU TABLOYU ORTAYA KOYDU

Araştırma kapsamında yaklaşık iki on yıl boyunca izlenen 1.338 yetişkinin verileri, bilim insanlarını endişelendiren sonuçlara ulaştırdı. Çalışmaya göre, aşırı gündüz uykusu sadece enerjinin düşük olduğunu göstermiyor; aynı zamanda nörodejeneratif bozukluklar ve kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıklarla doğrudan bağ kuruyor.

Bilim insanları, şekerleme süresinin ve sıklığının artmasının, vücudun hayati fonksiyonlarındaki bozulmanın bir yansıması olduğunu vurguluyor. Kısa süreli şekerlemeler uyanıklığı artırsa da, yaşamın ilerleyen dönemlerinde bu durumun kronik bir hal alması sağlığın hızla bozulduğunun "ilk sinyali" olarak kabul ediliyor.

SABAH ŞEKERLEMELERİ GİZLİ HASTALIKLARIN HABERCİSİ Mİ?

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, sabah saatlerinde hissedilen aşırı uyku eğilimi üzerine oldu. Uzmanlara göre, sabah şekerlemeleri vücuttaki "kronik inflamasyon" (iltihaplanma) sürecinin bir sonucu olabilir. Vücutta sessizce ilerleyen bu iltihabi süreçler, gün boyu yorgunluğu tetikleyerek kişiyi uyumaya zorluyor.

Harvard Tıp Fakültesi tarafından desteklenen benzer çalışmalar da bu bulguları destekler nitelikte. Yaklaşık 90 bin kişi üzerinde yapılan analizler, düzensiz ve uzun uykuların sadece kötü bir gece uykusunu değil; aynı zamanda depresyon, metabolik bozukluklar ve sirkadiyen ritim (biyolojik saat) bozulması gibi derin tıbbi sorunları yansıttığını gösteriyor.

UZMANLARDAN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ TAVSİYESİ

Araştırmanın sonuçları, modern tıbbın teşhis yöntemlerinde de bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Araştırmacılar, şekerleme alışkanlıklarının takip edilmesinin klinik bir değer taşıdığını belirterek, akıllı saatler ve giyilebilir cihazların bu süreçte hayati bir rol oynayabileceğini ifade ediyor.

Dr. Chenlu Gao’nun belirttiği gibi, şekerleme kalıpları sağlığın bozulduğuna dair "erken uyarı sistemi" olarak kullanılabilir. Özellikle kalp sağlığı ve beyin fonksiyonlarındaki gerileme henüz klinik belirtiler vermeden önce, değişen uyku alışkanlıkları sayesinde tespit edilebilir.