Uzmanlar açıkladı: Cinsel performansı artırmak bu basit yoldan geçiyor!

Günlük yaşamın stresi, yorgunluk ve sağlık sorunları, libidomuzu olumsuz etkileyebilir ve cinsel hayatımızı zorlaştırabilir. Ancak uzmanlara göre, basit bir alışkanlık, cinsel tatmini büyük ölçüde artırabilir. Su içmek, vücudun genel sağlığı için temel olsa da, doğru miktarda su içmemek, yatak odasında istenmeyen zorluklara yol açabiliyor. Yapılan araştırmalar, suyun cinsel hayat üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor ve bu alışkanlığın ne kadar kolay bir şekilde sağlanabileceğini gösteriyor.

YETERSİZ SU İÇMEK CİNSEL YAŞAMINIZI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Yeterli su içmemek, cinsel yaşamınızı doğrudan etkileyen beklenmedik zorluklara yol açabilir. Yeni yapılan araştırmalar, kas kramplarının seks sırasında en yaygın fiziksel rahatsızlıklar arasında yer aldığını ortaya koydu. İngiltere'de yapılan anket, cinsel memnuniyeti artırmak için su içmenin basit ama etkili bir çözüm sunduğunu gösterdi.

İlginç bir şekilde, su içen ve günlük su alışkanlıklarını doğru yöneten kişilerin, seks hayatlarından daha yüksek memnuniyet aldıkları ortaya çıktı. Bu grupta yer alan kişilerin %22'si, cinsel hayatını 10 üzerinden 10 olarak değerlendirirken, su içmeyenlerde bu oran sadece %13.

SU TÜKETİMİNİN CİNSEL YAŞAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Lovehoney’in cinsel sağlık uzmanı Sarah Mulindwa, suyun libido ile olan bağlantısını şu şekilde açıkladı:

"Su, kan akışını destekler, hormon düzenlemesini sağlar ve enerji seviyelerini artırır; bunlar da cinsel uyarılma ve performans için çok önemlidir. Su, vücudunuzun doğal yakıtıdır; ne kadar az içerseniz, seks dürtünüz de o kadar azalır."

Mulindwa, dehidrasyonun (susuz kalmanın) yatak odasında engelleyici bir faktör olduğunu vurguladı. Su içmenin, cinsel sağlığı iyileştirmenin en kolay yollarından biri olduğunu belirtti.

SU TÜKETİMİNİN EKSİKLİĞİ VE SONUÇLARI

Yeni yapılan bir ankete göre, İngiltere'deki insanların %67'si, günlük önerilen su miktarını içmiyor. Sekiz kişiden biri, günde sadece bir bardak su içiyor. Bir başka anket, ABD’deki yetişkinlerin %8’inin "nadiren veya hiç su içmediğini" ve %25’inin günde yalnızca bir ya da iki bardak su içtiğini gösterdi.

Dehidrasyon, istek ve performansı doğrudan etkiliyor. İngiltere'deki katılımcıların %38’i, susuzluk yüzünden seks veya kendine zevk verme isteğinin azaldığını belirtti. Yorgunluk (%61) ve ağız kuruluğu (%38), en yaygın şikayetler arasında yer aldı.

SU İÇME ALIŞKANLIĞINIZI ARTIRMANIN YOLLARI

Su içmek, sağlığınız için temel bir alışkanlıkken, cinsel yaşamınızı iyileştirmek için de büyük bir fark yaratabilir. Eğer su içmeye başlamayı ertelediyseniz, belki de motivasyon kaynağınız sağlıklı bir cinsel yaşam olabilir.

Mayo Clinic’e göre, su içmeyi günlük rutininizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Örneğin, diş fırçalamadan önce, yemeklerden önce veya tuvalet sonrası bir bardak su içebilirsiniz.

Ayrıca, sağlıklı ekstralar eklemek, suyu daha ilgi çekici hale getirebilir. Portakal, salatalık, karpuz, çilek veya otlar ekleyerek suyunuzu tatlandırabilirsiniz.