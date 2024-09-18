Uzmanlar açıkladı: Göz yorgunluğuna iyi gelecek 5 yöntem!
Yoğun iş temposu ve dijital ekranlar gözlerinizi yorabilir. Göz yorgunluğunu azaltmak için birkaç basit ama etkili yöntemle gözlerinize hak ettiği dinlenmeyi sağlayın.
Gün boyu bilgisayar ekranına bakmak, uzun süre odaklanmayı gerektiren aktiviteler veya çevresel koşullar gözlerinizi yorabilir. Göz sağlığınızı korumak için basit çözümler uygulayarak yorgunluğu azaltabilirsiniz. İşte, göz yorgunluğunu hafifletebilecek beş pratik öneri.
SIK SIK BAŞKA YERLERE BAKIN
20 dakikada bir gözlerinizi dinlendirin.
GÖZ DAMLASI KULLANIN
Kuruluğu önlemek için göz damlası kullanın.
DOĞRU GÖZLÜK SEÇİN
Doktorunuza danışarak uygun gözlük kullanın.
ÇAY PANSUMANI YAPIN
Poşet çayı göz kapaklarınıza koyarak dinlenin.
HAVA KALİTESİNE DİKKAT EDİN
Bulunduğunuz ortamın nem dengesini sağlayın.
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