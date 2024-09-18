Uzmanlar açıkladı: Göz yorgunluğuna iyi gelecek 5 yöntem!

Yoğun iş temposu ve dijital ekranlar gözlerinizi yorabilir. Göz yorgunluğunu azaltmak için birkaç basit ama etkili yöntemle gözlerinize hak ettiği dinlenmeyi sağlayın.

Uzmanlar açıkladı: Göz yorgunluğuna iyi gelecek 5 yöntem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 22:26

Gün boyu bilgisayar ekranına bakmak, uzun süre odaklanmayı gerektiren aktiviteler veya çevresel koşullar gözlerinizi yorabilir. Göz sağlığınızı korumak için basit çözümler uygulayarak yorgunluğu azaltabilirsiniz. İşte, göz yorgunluğunu hafifletebilecek beş pratik öneri.

SIK SIK BAŞKA YERLERE BAKIN

20 dakikada bir gözlerinizi dinlendirin.

GÖZ DAMLASI KULLANIN

Kuruluğu önlemek için göz damlası kullanın.

DOĞRU GÖZLÜK SEÇİN

Doktorunuza danışarak uygun gözlük kullanın.

ÇAY PANSUMANI YAPIN

Poşet çayı göz kapaklarınıza koyarak dinlenin.

HAVA KALİTESİNE DİKKAT EDİN

Bulunduğunuz ortamın nem dengesini sağlayın.


Etiketler: #göz yorgunluğu #Göz Sağlığı #göz #göz kapakları

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