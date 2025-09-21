Uzmanlar açıkladı: Her gece aynı saate uyanmak ne anlama geliyor?

Gece boyunca kesintisiz uyku uyumak sağlıklı bir beden ve zihin için büyük önem taşır. Ancak birçok kişi her gece aynı saatte uyanmaktan şikâyet eder. Uzmanlara göre bu durum yalnızca uykusuzlukla ilgili olmayabilir; fiziksel, psikolojik ya da ruhsal bazı işaretlerin habercisi olabilir.

BEDENİN BİYOLOJİK SAATİ

İnsan vücudu, günün belli saatlerinde farklı organlara yüklenen görevlerle çalışır. Geleneksel Çin tıbbında bu döngüye “organ saati” denir. Eğer her gece aynı saatte uyanıyorsanız, bu durum belirli organların zorlandığını ya da dikkatinizi çekmeye çalıştığını gösterebilir.

23.00 – 01.00: Safra kesesi

01.00 – 03.00: Karaciğer

03.00 – 05.00: Akciğer

05.00 – 07.00: Kalın bağırsak

Örneğin, gece 03.00 civarında uyanmak akciğerlerin zorlandığını ya da bastırılmış duyguların kendini gösterdiğini işaret edebilir.

PSİKOLOJİK ETKENLER

Stres, kaygı bozukluğu veya bastırılmış düşünceler de gece uyanmalarına neden olabilir. Gün içinde yaşanan sorunlar zihinde aktif kalır ve uyku düzenini etkiler. Uzmanlar, düzenli meditasyon, nefes egzersizleri ve uyku hijyenine dikkat edilmesini öneriyor.

YAŞAM TARZI VE FİZİKSEL SEBEPLER

Yatmadan önce kafeinli içecek tüketmek

Alkol almak

Aşırı yağlı yemekler yemek

Uyku apnesi, reflü gibi sağlık sorunları

gibi faktörler de her gece aynı saatte uyanmaya yol açabilir.

NE YAPMALI?

Düzenli uyku rutini oluşturun.

Akşam ağır yemeklerden kaçının.

Gün içinde fiziksel aktiviteye zaman ayırın.

Uykuya geçmeden önce telefon ve bilgisayar kullanımını azaltın.

Sorun devam ediyorsa mutlaka bir uzmana danışın.