Uzmanlar açıkladı: Limonu yemek mi, koklamak mı tansiyonu düşürüyor?

Yayınlanma: 11.02.2025 - 16:30

Güncelleme: 11.02.2025 - 16:30

Limonun faydalı etkilerinin göz ardı edilmemesini ama öte yandan da bir tedavi veya tansiyon düzenleme aracı olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın, “Limon, halk arasında tansiyon düşürmekte yardımcı bir madde olarak kullanılmaktadır. Limon bir tansiyon düzenleme aracı değildir. Hasta mutlaka tahlil sonuçları ve tansiyon takip sonuçlarına göre kendi doktorunun yapacağı kişiye özel tedavi programı kapsamında tansiyonunu düzenlemelidir. Tansiyon tedavisi esnasında hasta eğer isterse tabii ki limon aromaterapisini de yapabilir ve ondan destek görme ihtimali de yüksektir. Ancak tek başına limon kesinlikle bir tansiyon düzenleme aracı değildir.” dedi.

Çalışmalar limon aromaterapisine dikkat çekiyor.

Limon ve tansiyon ilişkisi üzerine yapılan çalışmalara da dikkat çeken Prof. Dr. Ünal Aydın, “Limon, özellikle C vitamini açısından oldukça zengin bir meyvedir. Ancak içerdiği diğer vitamin ve mineraller de sağlık açısından önemli katkılar sağlar. Limonda C Vitamininin yanı sıra, B1 Vitamini, B2 Vitamini, B3 Vitamini, B5 Vitamini, B6 Vitamini, Folik Asit gibi vitaminler bulunmaktadır. Ayrıca Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Fosfor gibi faydalı mineraller bulunmaktadır. Limon, antioksidan bileşenleriyle bağışıklığı güçlendirir, sindirimi destekler ve vücutta alkalileştirici etki yapar. Hal böyle olunca limonun dokusu da kokusu da sağlık için oldukça önemli bir yere sahip oluyor. Tansiyon açısından limonla ilgili son yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalara baktığımızda, limonu alan hastalarla almayan hastalar arasında yapılan deneysel çalışmalarda limonun bir miktar tansiyon düşürücü etkisi olduğu görülmüştür. Ama buradaki mekanizma tansiyon ilaçları gibi değildir. Buradaki irdelenen mekanizma limonun kokusunun ve alınan bu kokunun beyne iletilmesi sonucu, beyindeki çeşitli mekanizmaların devreye giderek kişideki stresi ve kişinin uyarılmış sistemlerini yatıştırarak hastanın tansiyonunun düşmesine katkıda bulunduğudur. Dolayısıyla mekanizma beyin üzerinden açıklanmaktadır. Özellikle koku duyuları üzerinden açıklanmaktadır. Yani klasik tansiyon düşürücü ilaçlar gibi damar duvarını genişletme, damar içindeki hacmi azaltma ve buna bağlı tansiyonu düşürme mekanizması söz konusu değildir.” şeklinde konuştu

Limon kokusunun sağladığı psikolojik rahatlamanın etkisi tansiyona da yansıyor.

Limonun rahatlatıcı etkisinin tansiyonu da rahatlattığına dikkat çeken Dr. Ünal Aydın, “Limonu yemenin ya da suyunu içmenin tansiyon üzerindeki pozitif etkisine inanan hastalar, bu eylemi yaptıktan sonra bu durum onlarda telkin etkisi yaratıyor. Psikolojik olarak da bir rahatlama hissediyorlar. Daha önce de araştırmalar ışığında belirttiğim gibi, limon aromaterapisinin rahatlatıcı etkisi bedene de yansıyor. Kişilerin sağlığı üzerinde, dolaşımı üzerinde, kalp sağlığı üzerinde negatif etkisi olmadığını biliyoruz. Hastanın limon tüketmesi ya da koklaması onun rahatlamasını sağlayacaksa ve bu durum tansiyonunu da rahatlatacaksa, doktorunun verdiği tedaviyi uyguladığı müddetçe limon terapisi de yapmasında bir sakınca yoktur.” İfadelerini kullandı.