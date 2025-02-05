Akşam yemeğine farklı ve pratik lezzet arayanların çok seveceği tarif: Limonlu tavuk tarifi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:36

Güncelleme: 05.02.2025 - 11:36

Limonlu tavuk, hem hafif hem de lezzetli olmasıyla sofraların vazgeçilmezi olan bir yemektir. Limonun ferahlatıcı aroması ve tavuğun yumuşak dokusu, bu tarifi hem pratik hem de özel kılar. Özellikle sağlıklı ve düşük kalorili bir ana yemek arayanlar için harika bir alternatiftir. Peki, akşam yemeğine farklı ve pratik lezzet arayanların çok seveceği bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla limonlu tavuk tarifi...

LİMONLU TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

4 adet tavuk göğsü (veya kemiksiz tavuk but)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (rendelenmiş veya ezilmiş)

1 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik veya taze biberiye

Yarım su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tereyağı

LİMONLU TAVUK YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini bir kaseye alın.

Üzerine zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, limon kabuğu rendesi, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekik ekleyerek iyice harmanlayın.

Tavukları en az 30 dakika bu marinasyonda bekletin (daha lezzetli olması için 1-2 saat bekletebilirsiniz).

Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın ve içine 1 tatlı kaşığı tereyağını ekleyin.

Marine edilmiş tavukları tavaya alın ve her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar 4-5 dakika pişirin.

Tavukları tavadan alıp bir kenara koyun.

Tavaya yarım su bardağı tavuk suyunu ekleyin ve kalan marine sosunu da içine karıştırın.

Sosu kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Tavukları tekrar tavaya ekleyin ve sos ile birlikte 5 dakika daha pişirin.

Sos tavuğun içine iyice işlediğinde ocaktan alın.Limonlu tavuğu sıcak olarak servis yapın.

Yanına pirinç pilavı, ızgara sebzeler veya yeşil salata ekleyerek lezzeti tamamlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!