Uzmanlar açıkladı: Menopoz belirtilerini hafifletebilecek 5 besin

Menopoz, kadınların yaşamında kaçınılmaz bir geçiş dönemi olsa da belirtileriyle başa çıkmak mümkün. Kadın sağlığı üzerine çalışan beslenme uzmanı Jo Meadows, bu süreci daha konforlu hale getirmek için beslenmenin gücünden yararlanılabileceğini söylüyor.

MENOPOZDA BESLENME NEDEN ÖNEMLİ?

Menopoz belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterse de, beslenmenin genel sağlık üzerindeki etkisi tartışmasız. Özellikle östrojen seviyelerinin düşmesiyle birlikte ortaya çıkan sıcak basmaları, uyku bozuklukları, yorgunluk, kemik erimesi ve ruh hali dalgalanmaları, doğru besinlerle yönetilebilir. Jo Meadows’a göre, mucizevi bir yiyecek yok; ancak bütünsel bir yaklaşımla oluşturulan sağlıklı bir diyet, bu dönemin etkilerini azaltmada etkili olabilir.

MENOPOZ DESTEKÇİSİ 5 TEMEL BESİN

1. KETEN TOHUMU

Keten tohumları, omega-3, lif ve prebiyotik içeriğiyle bağırsak ve kalp sağlığını destekler. Ayrıca fitoöstrojen içermesi sayesinde hormonal dengenin sağlanmasına katkı sağlayabilir. Araştırmalar, keten tohumunun sıcak basmaları, gece terlemeleri ve vajinal kuruluk gibi şikayetleri azaltabileceğini gösteriyor.

2. ORMAN MEYVELERİ

Antioksidan bakımından zengin olan orman meyveleri, beyin ve kalp sağlığını koruyabilir. Hormon dengesini desteklerken iltihaplanmayı azaltarak genel iyi oluşu artırabilir. Özellikle çilek, böğürtlen ve yaban mersini öneriliyor.

3. PANCAR

Doğal nitrat içeriğiyle kan dolaşımını ve egzersiz performansını destekleyen pancar, enerji eksikliğini gidermede etkili olabilir. Menopoz sonrası artan kalp hastalığı riskini azaltmak adına pancar tüketimi öneriliyor.

4. ELMA

Lif ve potasyum içeriğiyle sindirim ve tansiyon kontrolünde rol oynayan elmalar, küçük miktarda da olsa fitoöstrojen barındırır. Diğer “serinletici” gıdalarla birlikte tüketildiğinde sıcak basmalarını azaltabilir.

5. VİŞNE

Melatonin ve triptofan içeren vişne, uyku kalitesini destekleyebilir. Ayrıca antioksidan yapısıyla iltihaplanmayı ve ruh hali dalgalanmalarını dengelemeye yardımcı olabilir.

DİYETİN MENOPOZ BELİRTİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araştırmalar, fitobesinlerce zengin gıdaların özellikle soya ürünleri gibi fitoöstrojen içerenlerin sıcak basmaları gibi yaygın menopoz semptomlarını hafifletebileceğini ortaya koyuyor. Kalsiyum ve D vitamini alımının yeterli olması da, östrojenin azalmasına bağlı kemik yoğunluğu kaybını önlemede hayati önem taşıyor. Beslenme uzmanı Meadows, “Her öğünde renkli sebze-meyveler, kaliteli proteinler, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar içeren bir beslenme tarzı genel sağlığın temelidir” diyor.