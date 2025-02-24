Uzmanlar açıkladı: Yaygın görülen hastalıkların bulaşıcılık süresi ne kadar?

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:22

Bulaşıcı hastalıklar, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturur. Her yıl milyonlarca kişi, influenza gibi solunum yolu enfeksiyonlarından, su çiçeği gibi çocukluk çağı hastalıklarına kadar çeşitli bulaşıcı hastalıklara yakalanır. Peki, bu hastalıklar ne kadar süreyle bulaştırıcıdır ve bu süre zarfında hangi önlemleri almalıyız?

1. Grip

Grip, influenza virüsü tarafından yayılan ve özellikle kış aylarında etkisini gösteren bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalanan bir kişi, semptomlar başlamadan 1 gün öncesinden başlayarak, semptomlar bitene kadar geçen 5-7 gün boyunca bulaştırıcıdır. Grip, öksürük, hapşırık veya konuşma yoluyla havaya saçılan damlacıklar aracılığıyla kolayca yayılabilir.

2. RSV (Solunum sinsityal virüsü)

Hastalıkların bulaşıcılık süresi ne kadar listemize devam ediyoruz. RSV, viral bir enfeksiyon ve genellikle hırıltılı nefes almanıza neden oluyor. Dr. Millen, RSV’yi “hırıltılı solunum virüsü” olarak adlandırıyor çünkü solunum yollarında daralmaya yol açıyor. RSV enfeksiyonu, burun akıntısı, tıkanıklık, öksürük ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Semptomlar genellikle aşamalı olarak gelişiyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, RSV semptomları ortaya çıktıktan yaklaşık sekiz gün boyunca bulaşıcı olabilirsiniz. Belirtiler devam ediyorsa, evde kalmanız ve ateşiniz en az 24 saat boyunca düşene kadar ateş düşürücü ilaç kullanmanız öneriliyor. Ayrıca, belirtiler geçtikten sonra fiziksel mesafeyi korumalı ve maske takmalısınız. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa, RSV semptomları dört haftaya kadar bulaşıcı kalabilir.

3. Çocuk Felci (Polio)

Polio virüsü, enfekte olmuş kişilerin dışkıları yoluyla bulaşır ve çok nadiren ağız yoluyla alınan damlacıklarla bulaşabilir. Virüs, bulaşan kişinin bağırsaklarında çoğaldıktan sonra 2 hafta ila 1 ay arasında bulaştırıcı olabilir. Çocuk felci, bazen hiçbir semptom göstermeyebilir, bu da taşıyıcıların farkında olmadan virüsü yaymalarına neden olabilir.

4. Su Çiçeği

Su çiçeği, oldukça bulaşıcı bir çocukluk çağı hastalığıdır ve Varicella zoster virüsü tarafından kaynaklanır. Bulaşıcılık süresi, kabarcıkların ilk görülmesinden 1-2 gün önce başlar ve tüm kabarcıklar kabuk bağlayana kadar devam eder. Genellikle bu süreç 5 ila 10 gün arasında değişir.

5. COVID-19

COVID-19, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu ve 2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan bir hastalıktır. Bir kişi, semptom göstermeye başladıktan 2 gün önce ve en az 10 gün süreyle bulaştırıcıdır. Şiddetli veya orta derecede COVID-19 hastaları daha uzun süreler boyunca bulaştırıcı olabilir.