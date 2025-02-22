Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık tarama verilerini açıkladı: Sonuçlar dikkat çekti

Yayınlanma: 22.02.2025 - 16:20

Güncelleme: 22.02.2025 - 16:20

Sağlık Bakanlığı, 8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi tarafından 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 kişiye kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirildiği ve bu doğrultuda kronik hastalıklarla etkin bir mücadele yürütüldüğü belirtildi.

Aile sağlığı merkezlerinin, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin devreye alınmasıyla, kronik hastalık tarama ve izlem çalışmalarında daha etkin bir rol oynadığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların farkında olmadıkları kronik hastalıkların taramasının yapıldığı, erken teşhis, uygun tedavi ve izlemlerle sürecin etkili bir şekilde yönetildiği bildirildi.

10 MİLYON 564 BİN 192 VATANDAŞA TARAMA VE İZLEM

Açıklamaya göre, 8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimiyle 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirildi.

Bu kapsamda hizmet alan vatandaşlara toplamda 16 milyon 220 bin 598 kronik hastalık taraması ve 8 milyon 302 bin 787 izlem yapıldı.

Kronik hastalık taramalarında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu.

Erken teşhis sayesinde vatandaşlar, kronik hastalıkların komplikasyonları kendilerini etkilemeden müdahale imkanına kavuştu ve tedavi almaya başladı.

Taramalarda hastalık teşhis edilmeyen vatandaşlara, sağlık hizmeti danışmanlığı verilerek bilinçlendirme çalışması yapıldı.

OBEZİTE TARAMASINDA 7 MİLYON KİŞİYLE TEMAS KURULDU

Şeker taramasında, 4 milyon 146 bin 599 kişiyle temas kuruldu. 2 milyon 646 bin 739 kişiye tarama, 1 milyon 623 bin 177 kişiye izlem yapıldı. 133 bin 697 kişinin tedavisine başlandı.

Tansiyon taramasında, 8 milyon 614 bin 940 kişiyle temas kuruldu, 5 milyon 304 bin 380 kişiye tarama, 3 milyon 391 bin 984 kişiye izlem yapıldı. 45 bin 973 kişinin tedavi ve takibi gerçekleştirildi.

Kalp taramasında, 4 milyon 242 bin 644 kişiyle temas kuruldu, 1 milyon 322 bin 900 kişiye tarama, 2 milyon 943 bin 328 kişiye izlem yapıldı. 179 bin 646 kişiyle izleme geçildi.

Obezite taramasında da 7 milyon 173 bin 518 kişiyle temas kuruldu, 6 milyon 946 bin 579 kişiye tarama, 344 bin 298 kişiye izlem yapıldı. 1 milyon 336 bin 192 kişinin tedavisi yapıldı.