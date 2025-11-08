Uzmanlar aileleri uyardı: Sürekli ertelemek ciddi bir ruhsal sorunun habercisi olabilir

Bulaşıkları yıkamayı, ödevleri yapmayı ya da günlük işleri sürekli “sonra yaparım” diyerek ertelemek çoğu kişi için sıradan bir durum gibi görünse de uzmanlara göre bu davranış sandığımız kadar masum olmayabilir. Uzmanlar, özellikle gençlerde sık tekrarlanan erteleme alışkanlığının düşük özgüvenin ve stresin erken bir işareti olabileceğine dikkat çekiyor.

ERTELEME DÜŞÜK BENLİK SAYGISININ BELİRTİSİ OLABİLİR

Uzmanlara göre, sık sık erteleme davranışı gösteren gençler, genellikle kendilerine yeterince güvenmiyor. Bu durum, “nasıl olsa yapamayacağım” düşüncesiyle birlikte görevlerden kaçınmaya yol açabiliyor.

Benlik saygısı düşük bireylerde, motivasyon kaybı ve yetersizlik hissi daha belirgin hale geliyor. Uzmanlar, “Kendine inancı az olan bir genç, görevi başaramayacağı korkusuyla ondan tamamen kaçınabiliyor” uyarısında bulundu.

KISIR DÖNGÜ: ERTELEME ÖZGÜVENİ DAHA DA ZAYIFLATIYOR

Araştırmalar, erteleme alışkanlığının sadece düşük özgüvenden kaynaklanmadığını, aynı zamanda bu durumu besleyen bir döngü yarattığını gösteriyor.

Erteledikçe görevlerin birikmesi, başarısızlık hissini artırıyor ve kişi kendisini daha yetersiz hissetmeye başlıyor. Bu da hem psikolojik hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

AİLE DESTEĞİ VE TERAPİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, erteleme davranışının yalnızca bireysel çabayla aşılmasının zor olabileceğini, aile desteği ve profesyonel terapinin etkili sonuçlar verebileceğini vurguladı.

Bazı durumlarda, aile içindeki baskı ve yüksek beklentiler de erteleme davranışını tetikleyebiliyor. Uzmanlar, “Aile terapisi, iletişim kalıplarını düzenleyerek gencin üzerindeki kaygı yükünü azaltabilir” diyor.

Ayrıca grup terapisi ve psikolojik danışmanlık yöntemleriyle, özgüveni artırıcı sağlıklı davranış modellerinin geliştirilebileceği ifade edildi.