Uzmanlar uyardı: 'Airfryer'lar tehlike saçıyor! Hava fritözlerinde gizli hastalık
Son yıllarda mutfakların vazgeçilmez bir parçası haline gelen hava fritözleri, pratik ve ekonomik olmalarıyla büyük ilgi görüyor. Ancak, yanlış kullanım durumunda sağlık açısından ciddi riskler barındırabiliyor. Uzmanlar, özellikle cihazların temizliği ve bakımı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Hava fritözleri, sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri haline geldi. Kızartma yerine sıcak hava sirkülasyonu ile yiyecekleri pişiren bu cihazlar, düşük yağ kullanımı sayesinde daha hafif ve sağlıklı yemekler hazırlamaya olanak tanıyor. Ayrıca, geleneksel fırın ve ocaklara göre daha hızlı pişirme süresi sunuyor ve elektrik tüketimi açısından da ekonomik bir seçenek olarak görülüyor.
YANLIŞ KULLANIMI SAĞLIĞI KÖTÜ ETKİLEYEBİLİR
İngiltere’de bir pratisyen hekim olan Dr. Karan Rajan, hava fritözlerinin bilinçsiz kullanımı nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özellikle fritözlerin iç yüzey kaplamasında bulunan polyfluoroalkyl maddeler (PFAS) hakkında önemli uyarılarda bulundu.
PFAS, gıda ambalajları, kişisel bakım ürünleri, halılar ve yapışmaz mutfak gereçlerinde kullanılan kimyasal bileşenlerden oluşur. Amerikan Kanser Derneği’ne (ACS) göre, bu kimyasalların en büyük tehlikesi kolayca parçalanmamaları ve insan vücudunda uzun süre kalabilmeleridir.
ACS açıklamasında, “Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda PFOA maddesine maruz kalmanın karaciğer, testis, meme ve pankreas gibi organlarda tümör oluşumu riskini artırdığı görülmüştür. Ayrıca, bazı çalışmalar PFAS ile prostat, mesane, meme ve yumurtalık kanseri arasında da olası bağlantılar bulmuştur. Ancak, bu bağlantılar netlik kazanmadığı için daha fazla araştırma gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.
AIRFRYER'LARDA TEHLİKE NE ZAMAN GEÇİYOR?
Dr. Karan Rajan’a göre, hava fritözlerinin oluşturduğu sağlık riski cihazın kaplamasının zarar görmesiyle ortaya çıkıyor. İç yüzeyde kullanılan yapışmaz kaplama çizildiğinde veya zarar gördüğünde, bu kimyasallar yiyeceklere karışabilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.
Ancak Dr. Rajan, paniğe kapılmaya gerek olmadığını belirterek, "Hava fritözünüzün iç kaplamasını yemeği planlamadığınız sürece bir sorun yaşamazsınız" dedi. Yani, cihazın iç yüzeyine zarar verilmediği sürece sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturmaz.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Dr. Karan Rajan ve uzmanlar, hava fritözlerini güvenli bir şekilde kullanmak için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:
- Kaplamaya zarar vermeyin: Fritözünüzü temizlerken sert süngerler veya metal temizlik aletleri kullanmaktan kaçının.
- Alternatif modeller tercih edin: Yapışmaz kaplama konusunda endişeleriniz varsa, seramik veya paslanmaz çelik iç yüzeye sahip hava fritözlerini tercih edebilirsiniz.
- Düzenli bakım yapın: Cihazınızı her kullanımdan sonra üretici talimatlarına uygun şekilde temizleyerek kaplamanın zarar görmesini önleyin.
- Yüksek sıcaklıklara dikkat edin: Çok yüksek ısıda çalıştırmak, bazı kaplamaların daha hızlı yıpranmasına neden olabilir.
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