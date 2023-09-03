Uzmanlar uyardı: Cep telefonları duruş bozukluklarına neden oluyor

Yayınlanma: 03.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.09.2023 - 07:00

Hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonları, uzun süreli konuşmadan çok mesajlaşma, sosyal medya takibi için kullananları bekleyen en büyük tehlike ’kamburluk’ olarak ortaya çıkıyor.

Kamburluğun çağımızın en büyük rahatsızlıklarından birisi olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, “Tıp dilinde kamburluk ’kifoz’ olarak adlandırılan sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Görünüm açısından oldukça önemli bir sorun oluşturan kifoz; doğuştan ortaya çıkabileceği gibi sonradan da bir takım nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. Omurganın 50 - 55 dereceden daha fazla öne doğru eğri olmasıyla açıklanan kifoz, uygun tedavi yöntemiyle tedavi edilebilir" dedi.

KAMBURLUK NEDİR?

Uzun süre aynı pozisyonda kalmaya ve yük binmesine bağlı durumlarda da kifoz oluşumu görülebileceğini kaydeden Dr. Güngör, şöyle konuştu:

“Kifozun nedenleri olarak omurganın dış etkenlerle yıpranma geçirmesi yani uzun süre aynı pozisyonda kalmaya ve yük binmesine bağlı omurgada tekrarlayan stres etkisi, kemik erimesi, omurga kırıklıkları, omurga çevresinde oluşan iltihaplar, tüberküloz ve omurga enfeksiyonları, omurgayı etkileyebilen kanserler, gelişme çağındaki çocuklarda omurganın ön tarafındaki büyüme çekirdeklerinin yeterince büyümemesi ve felç olarak açıklanabilir. Kötü duruşa bağlı olarak oluşan kifoz; 35 derecelik bir açıda kifoz olan bir kişinin 55 derecelik bir açıya çıkması kötü duruş nedeniyle ortaya çıkan kamburluk olarak adlandırılır.

Bu genelde duruşla ilgili ortaya çıkan bir durumdur. Yapısal kamburluk; ayakta duruş pozisyonunda açısal kifozun 55 derece üzerinde olması ve bu durumun yumuşak dokuya ve kemik yapısına bağlı olarak gelişmesi ile ortaya çıkması halidir. Bu tarz kamburluk doğuştan bazı kemik hastalıklarının olması, omurga anomalileri oluşması, omurgalarda enfeksiyon olma ve omurga kırıklarına bağlı olarak gelişen bir takım hasarların oluşmasıyla sinir ve kas hastalıkları nedeniyle de oluşabilmektedir."

"AYNI POZİSYONDA KULLANMAK KAMBURLUK OLUŞUMUNU HIZLANDIRIR"

Duruş bozukluğuna bağlı kamburluk hakkında uyarılarda bulunan ve başta cep telefonu kullanırken çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Güngör, "Duruştan olan kamburlukta dik durmaya çalışıldığında düzelme görülebilir ancak ciddi olarak oluşan kamburluk duruşla düzelmez ve sadece tedavi ile düzelme gösterebilir. Uzun süre telefon televizyon tablet gibi teknolojik araçları aynı pozisyonda kullanarak boyun ve sırta binen uzun süreli yüklerde omurgaya stres etki yaparak kas kısalıkları ve zayıflığı sonucu omurgada öne doğru eğrilik yani kamburluğun oluşmasını hızlandırır" dedi.

"DURUŞUNUZUN FARKINDA OLUN"

Erişkin bir insanın başının normalde 4.5-5.5 kg’a kadar ağırlık değerinde yük taşıdığını fakat 60 derece açıyla büküldüğünde, boynun kaldırması gereken ağırlık 27 kg’a çıktığını belirten Güngör, "İnsanlar mobil cihazları bir günde ortalama 2-4 saat arası kullanıyorlar. Buna göre boyun ve sırtımız yılda ortalama 700 ila bin 400 saat boyunca öne eğik pozisyonda duruyor. Ayrıca yılların getirmiş olduğu bu birikmiş etki de tek başına omuriliğin tahrip olmasına neden oluyor. Daha az mesajlaşmayacaksanız bile, akıllı telefonunuz karşısındaki duruşunuzun farkında olun, farkındalık bir numaralı faktör. Telefonunuzu ya da tabletinizi daha yüksek bir seviyede tutabilirsiniz. Böylece her ekrana baktığınızda kafanızı eğmeniz gerekmez. Boyun problemlerinin akıllı telefon veya tablet kullanımıyla yakından ilişkilidir. Bu yüzden boynunuza uzun dönemli bir basınç yapmamak için doğru vücut pozisyonlarını öğrenin. Boyun ağrısı veya baş ağrısından şikayet ediyorsanız, telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar sık kullandığınızı düşünün ve mümkünse kullanma şeklinizi değiştirin" ifadelerini kullanarak her 30 dakikada bir mola verilmesi önerisinde bulundu.