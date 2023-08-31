SGK Uzmanı Ali Tezel’den memur ve memur emeklisi maaşlarına tepki: ‘En az yüzde 48 olmalıydı’

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:28

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:28

Memur ve memur emeklileri için belirleyici olacak toplu sözleşme zam oranı açıklandı. 5. kez toplanan hakem kurulu zam oranını 2024 yılı için 15+10, 2025 için yüzde 6+5 olarak belirledi. Cumhuriyet TV’de konuşan SGK Uzmanı Ali Tezel, karara tepki göstererek açıklanan enflasyon oranlarını hatırlattı.

“KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Yapılan zammın kabul edilmez olduğunu vurgulayan Tezel, sendikalara çağrıda bulunarak, “Geçim sıkıntısı çeken memur ve memur emeklileri için üzücü bir haber. Çünkü TÜİK enflasyonu gerçek rakamlarla açıklamıyor. Bu sebeple emeklilere düşük zam yapılıyordu. Hükümetle sendika anlaşamadı, hakem komitesi de hükümetin teklifini kabul etti. Geçen sene yarım puan vermişti bu sene yarım puan da vermedi. Ocak ayında yüzde 15, temmuz ayında yüzde 10 zam alacaklar. Bu yaşadığımız enflasyonist ortamda kabul edilebilir bir şey değil. İnsanların geçim sıkıntısı çektiği, kiraların yüksek olduğu, gıda maddelerinin aşırı zamlandığı bir ortamda memura ve emeklilerine yüzde 15 zam yeterli değil. Burada sendikalara düşen görevler var. Gerekli eylemleri ortaya koymaları lazım” dedi.

“EN AZ YÜZDE 48 ZAM YAPILMALIYDI”

Açıklanan enflasyon tahminlerini hatırlatan Tezel, maaşların bu doğrultuda verilmediğine dikkat çekerek, “Merkez Bankası gelecek enflasyon tahminlerini açıklar. 2024 yılı için yaklaşık yüzde 48 bir enflasyon beklediğini söyledi. Şimdi memura yüzde 48 bile verilmedi. Madem 2024 yılında enflasyon yüzde 48 olacak en azından yüzde 48’e ulaşacak bir zam olmalıydı. 2024’te de 2025’’te de memurlar ve memur emeklileri yine açlığa mahkum olarak devam edecekler. İlerleyen dönemlerde düzenleme yapılacağını da tahmin etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLERE 10 BİN TL TABAN MAAŞI İLE GİRECEKLER”

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş uygulamasına dair de konuşan Tezel, “Bugün birisinin emekli maaşını hesaplasak yaklaşık 4-5 bin TL maaş çıkar, buna kök maaş diyoruz. En düşük maaş 7 bin 500 dediler ama gelen zamlar 7 bin 500’e değil kök maaşa geliyor. Yine 2024 yılının ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2023 yılının son 6 ayındaki enflasyon oranı kadar maaş zammı yapacaklar ama kök maaşa yapacaklar. 2024 yılının mart ayında yerel seçimler var. Bu nedenle kök maaşa zam gelecek ve taban maaşı 10 bin TL yapacaklar. Seçimlere böyle girecekler” diyerek sözlerini noktaladı.