Uzmanlar uyardı: Her 31 çocuktan biri nörolojik farklılıkla büyüyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 15 Nisan’da yayımladığı rapora göre, otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı alan çocuk sayısı tarihi bir seviyeye ulaştı. 2022 verilerini kapsayan çalışmada, ABD’de 8 yaşındaki çocuklar arasında her 31 çocuktan birine otizm teşhisi konulduğu belirlendi. Bu oran, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti.

2000 yılında her 150 çocuktan biri otizmliydi. Yirmi yılda görülen artış, bilim insanlarına göre otizmin toplumdaki gerçek yaygınlığını daha net ortaya koyuyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden klinik psikolog Zachary Warren, “Artık tartışmasız kabul etmemiz gereken şey, otizmin ABD’nin her bölgesinde inanılmaz derecede yaygın hale geldiğidir. Daha fazla yanıt bulmaya ve daha iyi hizmetler geliştirmeye yönelik çabamızı iki kat artırmalıyız” dedi.

BÖLGESEL FARKLAR VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

CDC verileri, 16 farklı bölgeden toplandı. Bulgulara göre:

Otizm oranı bölgeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Texas’ın Laredo kentinde oran 1/103 iken, Kaliforniya’da 1/19’a kadar çıkıyor. Bu farklılıklar, bölgelere göre erken teşhis ve sağlık hizmetlerine erişimle ilişkilendiriliyor.

Çocuklar arasında etnik dağılım değişti. Asyalı, Siyah, Hispanik ve çok-etnili çocuklarda otizm tanısı, beyaz çocuklara kıyasla daha yüksek oranda görüldü.

Cinsiyet farkı sürüyor. Erkek çocukların otizm tanısı alma ihtimali kızlara göre 3,4 kat daha fazla.

Zihinsel engel oranı düşük. Tanı alanların yüzde 40’tan azında entelektüel yetersizlik bulundu.

Uzmanlar, otizm spektrumunun çok geniş olduğunu vurguluyor. Bazı çocuklar yoğun desteğe ihtiyaç duyarken, bazıları bağımsız şekilde yaşamını sürdürebiliyor.

TANI KRİTERLERİNİN ETKİSİ

Kennedy Krieger Enstitüsü’nden Roma Vasa, “Bu artış; klinisyenler, ebeveynler, öğretmenler ve uzmanlar arasında farkındalığın yükselmesi, tarama ve değerlendirmelere erişimin kolaylaşması ve tanı kriterlerinin genişlemesiyle açıklanabilir” dedi.

2013 yılında Asperger sendromu gibi tanıların OSB şemsiyesi altında toplanması da artışta rol oynadı.

Warren ise tabloyu şöyle özetledi: “Otizmin tek bir görünümü yok. Bu, güçlü yanları olan ama aynı zamanda kırılganlıkları da bulunan çocukları tanımlamak için kullandığımız bir kavram. Karşımızda son derece karmaşık ama bir o kadar da değerli bir gerçeklik var.”