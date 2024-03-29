Uzmanlar uyardı: Özellikle İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak; 3 gün nefes alınmayacak...

Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:44

Güncelleme: 29.03.2024 - 13:44

Önümüzdeki üç gün boyunca, polenin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu durum özellikle alerjik ve solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturuyor.

Uzmanlar, bu kişilere mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor ve dışarı çıkacak olanlara maske takmalarını öneriyor.

Hava Forum'a göre; Alerji riski İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce, Zonguldak'ta en yüksek seviyeye çıkacak.

Hapşırma, boğazda yanma, burun içinde acıma, gözlerde batma şikayetleri artabilir.



