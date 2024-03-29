Uzmanlar uyardı: Özellikle İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak; 3 gün nefes alınmayacak...
Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce ve Zonguldak için alerji uyarısı yapıldı.
Önümüzdeki üç gün boyunca, polenin en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu durum özellikle alerjik ve solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturuyor.
Uzmanlar, bu kişilere mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor ve dışarı çıkacak olanlara maske takmalarını öneriyor.
Hava Forum'a göre; Alerji riski İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce, Zonguldak'ta en yüksek seviyeye çıkacak.
Hapşırma, boğazda yanma, burun içinde acıma, gözlerde batma şikayetleri artabilir.
Alerjisi olanlar dikkat ! ???? Polen risk haritamız maalesef önümüzdeki 3 gün kızarıyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce, Zonguldak en yüksek seviye olan "Very High" klasmanına çıkıyor. Hapşırma, boğazda yanma, burun içinde acıma, gözlerde batma... pic.twitter.com/kQc3tGN9MO— Hava Forum (@HavaForum) March 27, 2024
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