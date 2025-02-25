Uzmanlar uyardı: Sentetik kokular tehlike saçıyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:28

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:28

Günlük hayatta sıkça kullanılan parfüm ve temizlik ürünlerinde bulunan sentetik kokular, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, bu kimyasalların solunum yollarında tahrişe ve kronik hastalıkları olan bireylerde semptomların kötüleşmesine neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, endokrin bozucu etkileri nedeniyle hormonal dengesizlikler ve üreme sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Son yıllarda hızla büyüyen kozmetik ve temizlik ürünleri endüstrisi, sentetik kokuların kullanımını yaygınlaştırdı. Ancak bu yapay bileşenlerin sağlık üzerindeki etkileri giderek daha fazla tartışma konusu haline geliyor. Sentetik parfümler ve koku verici maddeler, içerisinde uçucu organik bileşikler, alkol ve stabilizatörler barındırıyor. Bu kimyasallar havaya karışarak solunum yollarına ulaşıyor ve özellikle hassas bireylerde tahriş, inflamasyon ve alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

SOLUNUM HASTALIKLARI OLANLAR DİKKAT

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, astım ve KOAH gibi kronik solunum rahatsızlıkları olan bireylerin bu kimyasallara maruz kaldığında atak riskinin arttığını belirterek şu uyarıda bulundu:

"Parfüm veya benzeri bir ürün kullandıktan sonra nefes darlığı, öksürük veya başka rahatsızlıklar hissediyorsanız, kullanımı hemen bırakmalı ve bir doktora danışmalısınız. Bu kimyasallar yalnızca solunum yollarında tahrişe yol açmakla kalmaz, aynı zamanda vücutta kronik inflamasyona, hormonal dengesizliklere ve bağışıklık sisteminde bozulmalara sebebiyet verebilir."

DOĞAL ÜRÜNLERI TERCİH EDİN

Sentetik kokuların endokrin bozucu özellik taşıdığını vurgulayan Dr. Yerlikaya, üreme sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Bu tür ürünlerin özellikle hamileler, çocuklar ve alerjik bireyler için daha fazla risk taşıdığına dikkat çekti.

Yeni bir ürün kullanmadan önce hassasiyet testi yapılması gerektiğini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Ürün etiketlerini dikkatlice okumak çok önemli. Eğer cildiniz veya solunum sisteminiz hassassa, hipoalerjenik ve doğal içerikli ürünleri tercih etmelisiniz. Özellikle kalitesiz, sahte ve kontrolsüz ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Sentetik kokuların bazı bireylerde hızlı reaksiyonlara neden olabileceğini belirten Dr. Yerlikaya, "Bazı kimyasal karışımlar, hiç astımı olmayan bireylerde dahi benzeri semptomlara yol açabilir. Hızlı ilerleyen reaksiyonlar ciddi solunum sıkıntısı yaratabilir ve acil servise başvurmayı gerektirebilir" dedi.



