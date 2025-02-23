Kayseri’de tonlarca sahte parfüm ve deterjan ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda tonlarca sahte deterjan ve oda parfümü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de tonlarca sahte parfüm ve deterjan ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 11:35

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince şüpheli bir şahsın kiralamış olduğu depoda sahte temizlik malzemesi üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi alındı.

Depoya yapılan operasyonda H.K. (36) ve M.A. (36) yakalandı.

Depoda yapılan aramalarda ise; 13 ton 512 kilo sahte deterjan, 1 ton 290 kilo oda parfümü ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürüldü.


Etiketler: #Kayseri #sahte parfüm #sahte deterjan

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