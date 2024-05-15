Uzmanlar uyardı: Uçakta sakın bunu giymeyin!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:44

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:44

Birçoğumuzun uçuşta tercih ettiği kıyafet rahat bir tişört ve tayt gibi rahat bir alt parçadır ancak Christine Negroni'ye göre görünüşe göre bunlardan tayt giyebileceğiniz en tehlikeli şey.

Uçuşunuza yetişmeden önce taytınızın hangi malzemeden yapıldığını bilmenin önemini vurguladı.

The Sun'ın haberine göre; olası güvenlik tehlikesini ayrıntılarıyla anlatan kadın, "Kabinde çıkan bir yangından kaçmak zorunda kalabilirsiniz veya uçağı terk ettiğinizde yerde ayrı bir yangın çıkabilir. "Artık herkes uçaklarda yoga pantolonu giyiyor. Ancak ben tüm yapay elyaflardan kaçınıyorum çünkü bunların yangın durumunda yanması ve size yapışması daha olasıdır." dedi.

Bunun yerine Negroni, havadayken hangi malzemelerin giyilmeye uygun olduğunu paylaştı ve şunları söyledi: "Pamuklu giysiler veya doğal elyaftan yapılmış herhangi bir şey giymenizi tavsiye ederim."

Havacılık uzmanı, yolculara ikinci bir uyarıda daha bulunarak, uçuş sırasında çorap ve ayakkabı çıkarmamalarını tavsiye etti.

"İnsanların yapabileceği en iyi şeylerden biri kalkış ve iniş sırasında ayakkabılarını giymektir. Bu hala birçok havayolu şirketi tarafından zorunlu tutulmuyor ve bence öyle olması da gerekiyor" dedi ve ekledi."Bir uçaktan kaçarsanız, zemin çok sıcak veya soğuk olabilir, yağla veya ateşle kaplı olabilir veya bir mısır tarlasında olabilir; yalınayak olmak istemeyeceksiniz."

Negroni, "Çoğunlukla dikkatli olmakta hata yapıyoruz. Spor ayakkabılarını yüksek topuklu ayakkabılar yerine, doğal elyafları sentetik yerine ve dar kıyafetleri bol kesim yerine tercih ediyoruz" diye tamamladı.