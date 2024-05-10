1 Euro'ya uçak biletleri satışa sunuldu

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den İskoçya’daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh’a uçmaya başlıyor. Yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 Mayıs tarihleri arasında vergiler hariç 1 Euro kampanya fiyatıyla satışa sunuldu.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:20
1 Euro'ya uçak biletleri satışa sunuldu
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Türkiye’nin dijital havayolu Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile İskoçya’nın başkenti Edinburgh şehrini birbirine bağlıyor. Pegasus’un İskoçya’daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh’a İstanbul Sabiha Gökçen’den haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 Mayıs tarihleri arasında, 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 Euro kampanya fiyatıyla satışa sunuldu.

Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen’den Edinburgh’a düzenleyeceği uçuşlar; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Edinburgh Havalimanı’na Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40’ta; Edinburgh Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 15:30’da düzenlenecek. Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 Euro kampanyası sonrası 49,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


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