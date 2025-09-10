Uzmanlar uyardı: Yapay zeka dilimizi değiştiriyor

Yapay zekâ artık yalnızca iş e-postalarını düzenlemek ya da ödevlerde kullanılmakla sınırlı değil. Florida State Üniversitesi’nin yürüttüğü ilk akademik analiz, ChatGPT gibi araçların günlük konuşma diline doğrudan etki ettiğini kanıtladı.

YAPAY ZEKA KELİMELERİ KONUŞMALARIMIZA SIZIYOR

FSU’dan dilbilim ve bilgisayar bilimi araştırmacıları, 22,1 milyon kelimelik bir konuşma arşivini inceledi. Özellikle 2022’de ChatGPT’nin yaygınlaşmasından sonra, AI’nin sık kullandığı belirli kelimelerde dikkat çekici artış görüldü. Araştırmanın başyazarı Tom Juzek, “Bu durumun nedeni dışsal gelişmeler değil, bizzat teknolojinin kendisi. İnsanların seçimleri, yapay zekânın dayattığı kelime kalıplarıyla örtüşmeye başladı” dedi. Bu eğilime “seep-in effect” adını veren ekip, yapay zekânın gündelik dili dönüştürme gücüne dikkat çekti.

RİSK: DİLİN DEĞİŞMESİ

Yapay zekâ araçları, programlama mantıkları nedeniyle belirli sözcükleri aşırı kullanma eğiliminde. İnsanlar bu sözcükleri sürekli gördükçe, farkında olmadan kendi konuşmalarına taşıyor. Uzmanlara göre bu durum, yalnızca kelime dağarcığında değil, uzun vadede düşünme biçiminde de etkili olabilir.

İnsan davranışları üzerine çalışan analist Colin Cooper, “Asıl tehlike intihal değil, dilin tekdüzeleştirilmesidir. Herkes aynı ‘cilalı’ ve ‘güvenli’ ifadeleri kullanmaya başladığında, bireyselliğimiz kayboluyor” diye uyardı.

GELECEĞE DAİR KAYGILAR

Araştırmacılar, bu etkinin yalnızca kelime düzeyinde değil, değer ve inançların aktarımında da görülebileceğini belirtiyor. Juzek, “Kelimelerin sızması belki zararsız olabilir, ancak aynı mekanizma insanların düşünce kalıplarını da şekillendirebilir” ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçları, AI, Ethics and Society konferansında sunuldu ve AIES Proceedings dergisinde yayımlanacak. Bu bulgular, yapay zekânın bireysel iletişimden toplumsal dile kadar geniş bir alanda dönüştürücü güce sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.