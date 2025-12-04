Uzmanlar uyarıyor: Geçmeyen el ve ayak üşümesini sakın hafife almayın... İşte altında yatan 4 ciddi sebep!

Dışarıda kar yağarken ayakların üşümesi normaldir. Ancak sıcak bir odada, battaniye altındayken veya gece uyurken bile ayakların "buz kalıbı" gibi olmasında terslik olabilir. Pek çok kişi bu durumu geçiştirse de, modern tıp bu belirtinin altında yatan dolaşım ve metabolizma sorunlarına dikkat çekiyor. İşte inatçı ayak üşümesinin arkasındaki en güçlü 5 şüpheli...

1. VÜCUDUN KALORİFERİ BOZUK OLABİLİR: HİPOTİROİDİ

Tiroid bezleri, vücudun termostatı gibidir. Eğer tiroid bezi yeterince hormon üretmiyorsa (Hipotiroidi), vücut metabolizması yavaşlar ve ısı üretemez. Bu durumun en belirgin işareti; saç dökülmesi, yorgunluk ve ısınmayan ayaklardır.

2. EN YAYGIN SEBEP: KANSIZLIK (DEMİR EKSİKLİĞİ)

Kırmızı kan hücreleri, vücudun dokularına oksijen ve ısı taşır. Eğer demir veya B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlığınız varsa, vücut "hayati organları" (kalp, beyin) sıcak tutmak için kanı el ve ayaklardan çeker. Sonuç: Buz gibi ve bazen morarmış ayak parmakları.

3. PARMAKLARINIZ BEYAZLIYOR MU? (RAYNAUD FENOMENİ)

Soğuk veya stres anında damarların aşırı büzülmesiyle giden bu durumda, ayak parmaklarına yeterince kan gitmez. Parmaklar önce beyazlaşır, sonra morarır ve ısınınca kızarır. Bu durum genellikle genç kadınlarda daha sık görülür ve tedavi gerektirebilir.

4. DİYABETİN SESSİZ HABERCİSİ

Yüksek kan şekeri, zamanla damarlara ve sinirlere zarar verir (Nöropati). Diyabet hastaları bazen ayaklarının üşüdüğünü hissederken, bazen de dokunsalar sıcak olduğu halde "donuyormuş" hissine kapılabilirler. Bu, sinir hasarının tipik bir belirtisidir.

5. DAMAR TIKANIKLIĞI RİSKİ

Özellikle sigara içenlerde ve kolesterolü yüksek kişilerde, bacak damarlarındaki plak oluşumu (Ateroskleroz) kan akışını engeller. Ayakların sürekli soğuk olması ve yürürken bacaklara giren kramp, damar tıkanıklığının erken sinyali olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Üşüme hissine uyuşma, karıncalanma veya ağrı eşlik ediyorsa,

Ayak renginde morarma veya solukluk varsa,

Ciltte iyileşmeyen yaralar oluşuyorsa,

Sadece tek ayak üşüyorsa, vakit kaybetmeden bir uzmana görünmek gerekebilir.