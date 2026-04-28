Uzmanlar uyarıyor: İdrarı ertelemek cinsel isteği etkileyebilir

Yoğun iş temposu, sosyal yaşam ya da uygun tuvalet bulamama gibi nedenlerle birçok kişi idrarını uzun süre tutmayı alışkanlık haline getirebiliyor. Ancak uzmanlara göre bu durum, sanıldığı kadar masum değil. Özellikle tekrar eden şekilde idrarı ertelemek, idrar yolları ve pelvik bölge sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Sağlık otoritelerinin değerlendirmelerine göre bu alışkanlık, yalnızca böbrek ve mesane fonksiyonlarını değil, dolaylı olarak cinsel sağlığı da etkileyebiliyor.

MESANE VE PELVİK BÖLGE ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Üroloji uzmanlarının klinik gözlemlerine göre idrarın uzun süre tutulması mesanenin aşırı gerilmesine yol açıyor. Bu durum zamanla mesane kaslarının zayıflamasına neden olabiliyor.

Ayrıca pelvik taban kasları üzerinde oluşan baskı, hem kadınlarda hem erkeklerde dolaşım ve sinir hassasiyetini etkileyebiliyor. Bu durum bazı hastalarda idrar yapma kontrolünde zorlanma ve sık enfeksiyon eğilimi ile kendini gösterebiliyor.

CİNSEL SAĞLIKLA BAĞLANTISI NASIL OLUŞUYOR?

Uzmanlar, idrar tutma alışkanlığının doğrudan cinsel isteği yok etmediğini ancak dolaylı etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

erkeklerde olası etkiler:

Pelvik bölgede artan basınç hissi

Prostat çevresinde hassasiyet

Dolaylı olarak sertleşme kalitesinde azalma

Rahatsızlık nedeniyle cinsel istekte düşüş

kadınlarda olası etkiler:

Pelvik taban kaslarında zayıflama

İdrar yolu enfeksiyonlarına yatkınlık

Cinsel ilişki sırasında ağrı veya rahatsızlık

ENFEKSİYON KAYNAKLI İSTEKSİZLİK

Uzmanlara göre bu etkiler genellikle ani değil, uzun süreli ve tekrarlayan alışkanlıklar sonucunda ortaya çıkıyor.

BİLİMSEL KAYNAKLAR NE SÖYLÜYOR?

Medical News Today, Healthline ve WebMD gibi uluslararası sağlık platformlarında yer alan değerlendirmelerde, idrarın uzun süre tutulmasının idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabileceği ve mesane fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Ayrıca üroloji alanında çalışan klinik uzmanların değerlendirmelerinde, pelvik taban sağlığının cinsel fonksiyonlarla yakından ilişkili olduğu ve bu bölgedeki baskı ve zayıflamanın dolaylı etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

NE ZAMAN RİSK ARTIYOR?

Uzmanlara göre risk özellikle şu durumlarda artıyor:

Gün içinde sık sık idrarı erteleme

Uzun süre tuvalete gitmeme alışkanlığı

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

Pelvik bölgede sürekli baskı hissi

Bu durumlar devam ediyorsa mesane ve ürolojik değerlendirme öneriliyor.