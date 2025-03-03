Uzmanlar uyarıyor: Oruç tutarken su kaybını önlemek için ne yapılmalı?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 15:40

Güncelleme: 03.03.2025 - 15:40

Ramazan ayında uzun saatler boyunca aç ve susuz kalmak, vücudumuzun dengesinde değişiklik yaratabilir. Su kaybının özellikle; halsizlik, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara yol açtığı biliniyor. Peki, Ramazanda susuzluk yaşamamak için ne yapmalı?

1. Sahurda Bol Su İçin

Sahurda yeterince su içmek, gün içinde susuzluk hissini azaltmaya yardımcı olur. Ancak suyu bir anda değil, yavaş yavaş ve aralıklarla içmek daha faydalıdır. Ayrıca, su içeriği yüksek olan salatalık, domates gibi sebzeler tüketmek de sıvı ihtiyacını destekler.

2. Kafeinli ve Gazlı İçeceklerden Kaçının

Kahve, çay ve gazlı içecekler vücuttan daha fazla su atılmasına neden olabilir. Bu nedenle sahurda ve iftarda aşırı kafein tüketiminden kaçınmak su kaybını önlemeye yardımcı olur.

3. Aşırı Tuzlu ve Baharatlı Yiyeceklerden Uzak Durun

Tuzlu ve baharatlı yiyecekler susuzluk hissini artırır. Sahurda tuzlu peynir, salamura zeytin gibi gıdaları tüketmek yerine daha az tuzlu ve su içeriği yüksek gıdalar tercih edilmelidir.

4. İftardan Sahura Kadar Düzenli Su İçin

İftardan sahura kadar geçen sürede belirli aralıklarla su içmek, vücudun su dengesini korumasına yardımcı olur. İftarda hızlıca fazla su içmek yerine, gün boyunca aralıklı olarak su tüketmek daha sağlıklıdır.

5. Serin Ortamlarda Bulunun

Gün içinde aşırı sıcak ortamlarda bulunmak ve fazla fiziksel aktivite yapmak terleme yoluyla su kaybını artırır. Mümkünse gölgeli ve serin alanlarda vakit geçirmek su kaybını önlemek açısından faydalıdır.

6. Elektrolit Dengesine Dikkat Edin

Sadece su içmek yeterli olmayabilir. Vücudun elektrolit dengesini koruyabilmesi için potasyum ve magnezyum açısından zengin yiyecekler tüketmek gerekir. Hurma, muz ve yoğurt gibi gıdalar elektrolit dengesini sağlamaya yardımcı olabilir.

7. Sıvı İçeriği Yüksek Gıdalar Tüketin

Sahur ve iftarda çorba, yoğurt, ayran, meyve gibi su oranı yüksek yiyecekler tüketmek gün boyunca susuzluk hissini azaltabilir. Özellikle karpuz, kavun, salatalık gibi meyve ve sebzeler su ihtiyacını destekler.

8. Şekerli ve İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durun

Fazla şeker tüketimi vücuttaki suyun daha hızlı kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle tatlılar ve işlenmiş gıdalar yerine doğal şeker içeren meyveleri tüketmek daha sağlıklı bir tercih olacaktır.