Uzmanlar yanıtladı: Ertesi gün hapı hakkında bilinen 5 yanlış

Ertesi gün hapı, acil durumlarda gebeliği önlemek için kullanılan güvenli ve etkili bir yöntemdir. Ancak bu ilaçla ilgili toplumda pek çok yanlış bilgi dolaşıyor. Kadın sağlığı uzmanları, en sık karşılaşılan hatalı inanışları açıklığa kavuşturuyor.

1. “ERTESİ GÜN HAPI DÜŞÜK YAPAR” YANILGISI

Ertesi gün hapı bir düşük ilacı değildir. Hamileliği sonlandırmaz, zaten başlamamış bir gebeliğin oluşmasını engeller. Yumurtlamayı geciktirerek ya da döllenmeyi zorlaştırarak etki gösterir.

2. “SÜREKLİ KULLANILIRSA KORUMA SAĞLAR” DÜŞÜNCESİ

Bu hap yalnızca acil durumlar içindir. Düzenli doğum kontrol haplarının yerine geçmez. Uzmanlar, sık kullanımın hem etkinliği düşürdüğünü hem de düzensiz kanamalara neden olabileceğini belirtiyor.

3. “KISIRLIĞA YOL AÇAR” İDDİASI

Bilimsel araştırmalar ertesi gün hapının uzun vadede doğurganlığı olumsuz etkilemediğini gösteriyor. İlacın koruyucu etkisi geçicidir ve yumurtlama döngüsünü kalıcı olarak değiştirmez.

4. “KORUMA ORANI YÜZDE 100’DÜR” VARSAYIMI

Hiçbir acil kontraseptif yöntem yüzde 100 koruma sağlamaz. Ertesi gün hapının etkinliği, kullanım zamanına göre değişir. İlk 24 saat içinde kullanıldığında başarı oranı çok daha yüksektir.

5. “REÇETESİZ SATILDIĞI İÇİN YAN ETKİSİ YOKTUR” DÜŞÜNCESİ

Ertesi gün hapı güvenli kabul edilse de herkes için tamamen risksiz değildir. Baş dönmesi, mide bulantısı, adet düzeninde değişiklik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Kronik hastalığı olanların ve düzenli ilaç kullananların doktora danışması önerilir.