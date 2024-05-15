Uzmanlara göre çenedeki sivilcelerinizin sebebi ve çözümleri...

Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:21

Güncelleme: 15.05.2024 - 17:21

Çenede çıkan sivilceler, genellikle birçok kişi için oldukça rahatsız edici olan cilt sorunlarıdır. Bu sivilceler, bazen hassas kistler şeklinde derinlemesine yerleşmiş olabilirken, bazen de yüzeyde kırmızı şişlikler ve iltihaplı püstüller olarak kendini gösterebilir. Peki, bu sinir bozucu sivilcelerin sebebi nedir ve nasıl tedavi edilebilir? İşte uzmanların çene çizgisi aknesinin nedenleri ve önerdiği çözümler...

HORMONAL DALGALANMALAR

Hormonal değişiklikler, özellikle adet döngüsü, hamilelik gibi durumlarda yaygındır. Stres seviyelerindeki değişiklikler de hormonları etkileyebilir.

Çözüm:

Retinoidler: Gözeneklerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Hormonal Tedaviler: Hormonları düzenleyen tedaviler etkili olabilir.

SÜRTÜNME/SÜRTÜNME

Maske, kask takmak, sakal bırakmak veya telefonun yüzünüze sürtmesi gibi fiziksel tahrişler akneye neden olabilir. Bu durum "akne mekanika" olarak adlandırılır.

Çözüm:

Fiziksel Tahrişi Azaltmak: Tahrişe neden olan faktörleri en aza indirin.

Temizlik: Salisilik asit içeren ürünler kullanarak gözeneklerdeki sebumu çözün.

DİYET

Yüksek glisemik indekse sahip gıdalar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, şekerli içecekler) kan şekerinde ani artışlara neden olarak sebum üretimini ve dolayısıyla akne oluşumunu tetikleyebilir.

Çözüm:

Diyet Değişikliği: Yüksek glisemik indeksli gıdaları azaltın ve düşük glisemik indeksli gıdaları (brokoli, elma, yer fıstığı, nohut) artırın.

MAKYAJ VE CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ

Bazı kozmetik ve cilt bakım ürünleri gözenekleri tıkayarak akneye neden olabilir.

Çözüm:

Ürün İnceleme: Komedojenik olmayan veya yağsız olarak etiketlenmiş ürünler kullanın ve yeni ürünleri tam olarak uygulamadan önce test edin.

KÖTÜ TEMİZLEME TEKNİĞİ

Cilt bakım ürünlerini gece boyunca ciltte bırakmak gözenekleri tıkayabilir.

Çözüm:

Temizlik Süresi: Yüz yıkama sürenizi bir veya iki dakikaya çıkarın ve çene hattınızı ve boynunuzu da temizlediğinizden emin olun.

Derin Temizlik: İki kez yıkamak veya misel suya batırılmış bir pamuk pedi kullanmak etkili olabilir.