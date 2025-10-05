Uzmanlara göre hafıza kaybına yol açan 6 gizli neden

Modern yaşamın getirdiği stres, yoğun tempo ve teknoloji bağımlılığı sadece ruhsal değil, bilişsel sağlığı da etkiliyor. Uzmanlara göre bazı rutin alışkanlıklar, fark edilmeden hafıza kaybına ve konsantrasyon bozukluklarına yol açabiliyor. İşte hafızaya zarar verebilecek o 6 alışkanlık...

1. YETERSİZ UYKU

Beyin, gün içinde öğrendiklerini ve yaşadıklarını uykuda işler. Uykusuzluk, bu süreci bozarak bilgilerin uzun süreli hafızaya aktarılmasını engelliyor. Uzmanlar, yetişkinlerin her gece en az 7 saat kaliteli uyku uyuması gerektiğini vurguluyor.

2. AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ

Kahve, kısa süreli odaklanmayı artırsa da fazla tüketimi beyin kimyasını etkileyerek unutkanlığa neden olabiliyor. Günde 3 fincandan fazla kahve içmek, özellikle stres altındaki kişilerde hafıza performansını düşürebiliyor.

3. SÜREKLİ EKRAN KULLANIMI

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmak, beynin dikkat ve öğrenme merkezlerini yoruyor. Dijital dikkat dağınıklığı olarak bilinen bu durum, bilgilerin kısa süreli hafızada tutulmasını zorlaştırıyor.

4. DÜZENSİZ BESLENME

Fast food, şekerli gıdalar ve işlenmiş ürünler, beyin hücrelerinin iletişimini yavaşlatıyor. Omega-3 açısından zengin balık, ceviz ve yeşil sebzelerle beslenmek ise hafızayı güçlendiriyor.

5. FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİKLİĞİ

Hareketsiz bir yaşam, beyne giden oksijen miktarını azaltıyor. Düzenli egzersiz, kan dolaşımını artırarak hem öğrenme hem de hafıza süreçlerini destekliyor.

6. SÜREKLİ STRES ALTINDA KALMAK

Kronik stres, “kortizol” adlı hormonun yükselmesine neden olarak hafızayı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, meditasyon, yürüyüş veya hobi edinmenin stresle başa çıkmada etkili olduğunu belirtiyor.