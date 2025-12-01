Uzmanlara göre, zihinsel denge için 'dijital detoks' şart

Giderek dijitalleşen iş yaşamı ve gündelik hayat, insanları sürekli çevrimiçi olmaya zorlayınca uzmanlar dikkat dağınıklığı, uyku sorunları ve karar yorgunluğuna karşı dijital detoksun önemine dikkat çekiyor.

Genç nesilde 10 saati bulan telefon ve sosyal medya kullanımı, dikkat dağınıklığı ve kronik strese yol açabiliyor. Bu durumdan en çok sürekli bildirim akışı gerektiren iş kollarında çalışanlar ve sosyal medya bağımlısı bireyler etkileniyor. Sorunun önüne geçmek için belirli zaman aralıklarında çevrimdışı kalmak, bildirimleri kapatmak ve kapsamlı bir dijital detoks uygulamak modern yaşamda bir zorunluluk olarak görülüyor.

DİJİTAL DETOKSUN ÖNEMİ

Psikiyatri uzmanları, ekran başında geçirilen sürenin artmasıyla dikkat dağınıklığı, uyku sorunları ve karar yorgunluğunun çoğaldığını, özellikle gençler ve yoğun şehir yaşamı içindeki yetişkinler için ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu belirtiyor. Modern yaşamın getirdiği sürekli uyarılma ve sosyal medya akışı, beynin dinlenme ve toparlanma döngüsünü bozuyor. Bu nedenle gün içerisinde, sabah saatlerinde ve yatma saatlerinde dijital teknolojilerden, uygulamalardan ve sosyal medyadan uzak durmak beyin sağlığı için kritik önem taşıyor.

İŞ HAYATI VE GÜNLÜK HAYATTA DENGE

Dijital çağda iş yaşamının sürekli çevrimiçi olmayı gerektirmesi, düzensiz mesai ve yoğun çalışma temposu bireyleri yıpratıyor. Bu nedenle belirli saatlerde teknolojiden uzaklaşmak, “off” zamanlar tanımlamak ve sessiz zamanlar yaratmak verimlilik ve zihinsel sağlık için öneriliyor.

Uzmanlar, dijital bağımlılığın dikkatsizlik ve haz odaklı yaşama sürüklediğini vurguluyor. Ayrıca dikkat kavramının ekonomik bir değer haline geldiğine ve şirketlerin bireylerin dikkatini yönetmeye başladığına dikkat çekiliyor.

DİJİTAL DETOKS ÖNERİLERİ

Bireylerin, sosyal bağlarını güçlü tutmaları, hobiler ve evcil hayvanlar gibi yaşamı bağlayan aktivitelerle meşgul olmaları, uyku düzenine dikkat etmeleri ve çevrimiçi-offline zaman dengesini kurmaları tavsiye ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde dijital ortamdan uzak durmak, sosyal medyadan kaçınmak ve dış kontrol mekanizmaları kurmak, sağlıklı bir dijital yaşam için önemli adımlar olarak öne çıkıyor.