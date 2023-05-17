Uzmanlardan 'dijital göz yorgunluğu' uyarısı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:24

Güncelleme: 17.05.2023 - 12:25

Operatör Dr. Özgür Bülent Timuçin, son yıllarda bilgisayar, telefon ve televizyon önünde geçirilen sürenin arttığını belirtti.

Timuçin, "İletişim faaliyetleri başta olmak üzere birçok sosyal etkinliğimizi artık ekranlar önünde gerçekleştiriyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte çocuklarımız, zamanın ekseriya zamanını telefon başında geçiriyor. Bunun sonucu olarak dijital göz yorgunluğu adını verdiğimiz bir tabloya bu dönemde sık rastlıyoruz. Dijital göz yorgunluğu; bilgisayar, akıllı telefon ve tablet kullanımı ile ilişkili göz ve görme şikayetleri olarak tanımlanmaktadır. Gözlerde yanma, acıma, kaşıntı, sulanma, bulanık görme, odaklanma zorluğu, kızarıklık şeklinde bulgular verir. Tedavisinde bu duruma sebep olabilecek faktörlerin belirlenerek ortadan kaldırılması gerekir” dedi.

"ORTAM NEMLENDİRİCILER KULLANILMALIDIR"



Tedaviye yönelik ilk adımın detaylı bir göz muayenesi olduğunun altını çizen Timuçin, “Muayene ile göz yorgunluğunu ortaya çıkaran göze ait faktörlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Muhtemel bir kırılma kusuru, kuru göz sendromu veya kirpik iltihabı gibi durumlar dijital göz yorgunluğunun altında yatabilir. Örneğin ortam ısıtması uygun ayarlanmalıdır. Özellikle klima ile havalandırılan ortamlarda gözlerin kurumasının engellenmesi için ortam nemlendiriciler kullanılmalıdır. Ortam uygun aydınlatılmış olmalıdır. Direkt veya dijital ekrandan yansıma yoluyla göze çarpan parlak ışıklar, tepe floresan lambaları göz yorgunluğunu artırır. Orta parlaklıkta, göze direk çarpmayan günışığı lambaları tercih edilmelidir. Ortamdaki yansımalar azaltılmalıdır. Yansımalar dijital ekran kaynaklı olabildiği gibi kullandığımız gözlük kaynaklı da olabilir. Yansıma önleyici ekran koruyucuları ve antirefle kaplamalı gözlük camları çoğu zaman şikayetleri hafifletir. Yine dijital ekranın geniş ve yüksek çözünürlüklü olması da göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

"BİLGİSAYAR GÖZLÜĞÜ REÇETE EDİLEBİLİR"



Tedavinin diğer adımlarında ise hastanın yeterli sıvı almasının, dengeli beslenmesinin yanında kullandığı sistemik ilaçlar ve uyku düzeninin de göz kuruluğu tedavisi açısından önemli olduğuna değinen Timuçin, “Bazı seçilmiş hastalara ara mesafe gözlüğü veya bilgisayar gözlüğü reçete edilebilir. Ayrıca göz kırpma sayısı dijital ekran karşısında normalin üçte birine iner. Bu durum ise gözyaşı dağılımını ve kalitesini etkilediğinden göz yorgunluğunu tetikleyebilir. Ekran başında uzun süreler kalınması gereken durumlarda 20 dakikada bir kısa molalar vermenin, gözleri ardı ardına kırparak göz yüzeyini nemlendirmenin ve bu sırada uzağa odaklanmanın tedavide faydalı olduğu bilinmektedir” diye konuştu.