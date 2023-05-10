'Göz alerjisi kornea ülserine yol açabilir'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 07:00

Göz alerjisinin, gözün konjonktiva dokusunun alerjik iltihabı olduğunu dile getiren Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tezer Nur Gücükoğlu, bahar ve yaz aylarında sıklıkla görülen göz alerjisi ile ilgili uyarılarda bulundu.

POLEN VE EVCİL HAYVAN TÜYLERİ TETİKLEYEBİLİR

Göz alerjisinin nasıl oluştuğuna değinen Op. Dr. Gücükoğu, “Genellikle polen ve evcil hayvan tüyleri tarafından tetiklenerek oluşur. Ayrıca ev tozları, kimyasal içeriği yüksek deterjanlar, parfüm ve kontakt lenslerin kullanımı da sebepler arasındadır. Polenler, güneş ışığı, mevsim geçişleri alerjik reaksiyonları tetikler. İlkbahar ve yaz aylarında sık görüldüğü için bahar nezlesi adını almıştır” diye konuştu.

GÖZ ALERJİSİNİN ÇEŞİTLERİ

Op. Dr. Gücükoğlu, göz alerjisinin türlerini şöyle sıraladı:

"Mevsimsel alerjik konjonktivit: Genellikle polenlere bağlıdır.

Kontakt konjonktivit: Kimyasallar ve kozmetikler etkendir.

Dev papiller konjonktivit: Özellikle kontakt lenslerin yanlış kullanımına bağlı ortaya çıkar.

Perineal konjonktivit: Ev ortamında toz ve akarlara bağlıdır."

GÖZDE KIZARIKLIK VE YAŞARMA GÖRÜLEBİLİR

Göz alerjisinin belirtilerinden bahseden Op. Dr. Gücükoğlu, “Gözde kızarıklık, göz kapaklarının iç yüzünde kızarıklık, yaşarma, kaşıntı, batma hissi, bulanık görme, göz kapaklarında şişme, burun akıntısı ve hapşırma görülebilir” şeklinde konuştu.

RUTİN MUAYANE İLE TEŞHİS KOYULABİLİR

Göz alerjisinde tanı koyma sürecinde önce kişinin özgeçmişinin ve şikâyetlerinin öğrenildiğini kaydeden Op. Dr. Gücükoğlu, “Rutin bir göz muayenesi yapılarak görme derecelerine bakılır. Ardından biomikroskopik muayenede göz kapakları gözün ön bölümü incelenir. Göz dibi muayenesinde retina arka kutup yapıları sarı nokta ve görme siniri başı incelenir. Gerekirse tedaviye cevap alınamayan olgularda cilt alerji testleri istenir” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMAK KORUNMAYA YARDIMCIDIR

Göz alerjisinden korunmanın yollarını anlatan Op. Dr. Gücükoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Yaz aylarında güneş gözlüğü kullanmak, özellikle alerjik yapıda olanların bunu oluşturacak ortamlara uzun süre maruz kalmaması, kendilerine göz hekiminin uygun gördüğü tedaviyi uygulamaları önemlidir. Bahar nezlesi tanısı konmuş kişilerin mevsim başında göz hekimine muayene olmaları ve kullanacağı ilaçların belirlenmesi, rahatsızlık verici durumlardan korunmayı sağlar. Kontakt lens kullananların hijyene ve kullanım kurallarına dikkat etmesi ve kimyasallarla temasın önlenmesi koruyucudur.”

MUTLAKA TEDAVİ EDİLMELİ

Alerjik konjonktivitin tedavi edilmezse ne gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini anlatan Op. Dr. Gücükoğlu, “Alerjik konjonktivit tehlikeli değildir fakat doğru tespit edilip tedavi edilmezse, kornea ülseri ve görme kaybı gibi tehlikeli durumlara sebep olabilir. Bu yüzden kişi göz hekimine danışmadan ilaç kullanmamalı ve gözüne müdahale edilmesine izin vermemelidir” açıklamasında bulundu.

UZMAN HEKİM KONTROLÜNDE TEDAVİYE BAŞLANILMALI

Tedavi yollarını aktaran Op. Dr. Gücükoğlu, “Histamin salgılanması yoluyla ortaya çıkan bulguları azaltmak için göz hekimi kontrolünde göz damlaları ve göz pomadları kullanılır. Gerek duyulursa, antialerjik sistemik ilaçlar da kullanılabilir. Alerjik göz enfeksiyonunu ortaya çıkartan nedenleri ortadan kaldırmak veya onlardan uzaklaşmak da önemlidir. Gözleri yatıştırmak için soğuk suyla kompres, gözleri ovuşturmaktan kaçınmak tavsiye edilir. Kontakt lens kullananlarda bir süre gözlük kullanmak, kontakt lensi takmamak gerekebilir. Ayrıca güneş gözlüğü kullanımı ve şapka kullanımı da bahar nezlesinde güneşten korunmak için tedavinin bir parçasıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.