Uzmanlardan gerçek aşkın kanıtı: Portakal Kabuğu Teorisi

Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:15

Güncelleme: 17.03.2024 - 14:15

“Portakal kabuğu teorisi” olarak adlandırılan bu fikir, partnerinizi ve onun duygularını anlama yeteneğini içerir; yapmaları istense de istenmese de sizin için basit görevleri gerçekleştirme (portakal soymak gibi) eğilimlerine dayanır.

Sosyal medya platformunun her yerinde, insanların partnerlerini kendileri için portakal soymaya teşvik ettiği veya daha genel olarak kendi başınıza kolayca yapabileceğiniz bir şey için yardım talep ettiği videolar ortaya çıktı.

Psikolog ve uygulamalı sinir bilimci Kate Truitt, “Portakal kabuğu teorisi, küçük hizmet eylemlerinin yalnızca eylemin kendisiyle ilgili olmadığı, aynı zamanda ilişkide temsil ettiği şeyle de ilgili olduğu fikrine odaklanıyor” dedi. Genellikle basit ve görünüşte sıradan olan bu hareketler aslında sevgi dolu, destekleyici ve kalıcı bir ortaklığın beslenmesinde çok önemli.

Britanya Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği‘nde kayıtlı danışman Georgina Sturmer, bu eğilimin aslında “çılgınlıklar” üzerine bir yorum olduğunu söylüyor.

Aslında TikTok‘taki birçok kişi, portakal kabuğu teorisi göz önünde bulundurularak yapılan gözlemlere dayanarak romantik ilişkileri kutlamaya veya olumsuz yorum yapmaya geldi.

Sturmer, “Buradaki fikir şu ki, hepimiz bilinçaltımızda partnerimizin sevgisine dair bize güvence verecek sinyaller arıyoruz” dedi. Sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduklarını ve bizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını gösteren sinyaller.

Truitt’e göre “Düzenli, olumlu etkileşimler güvenlik, güven ve duygusal bağ yaratmada temeldir.”

Söylemek gereken tek şey bu: Tutarlı sevgi eylemleri yalnızca partnerinizin sizinle ilgilendiğini kanıtlamakla kalmayacak, aynı zamanda ilişkiyi daha fazla keşfetmeniz ve belki de bağlantınızı derinleştirmeniz için yeterince rahat hissetmenize de olanak tanıyacak. Partneriniz, görünüşte anlamsız çabalarla size olan takdirini göstererek, ilişkinizde daha da güvende hissetmeniz için bilinçaltında size yeşil ışık yakacaktır.

Truitt, nazik jestlerin olumlu bir duygusal atmosfer oluşturmaya yardımcı olduğunu ve bunun da “oksitosin, dopamin ve serotonin gibi hayati nörotransmitterlerin salınımını tetiklediğini” açıkladı. Bu kimyasalların olumlu duyguları ve dolayısıyla duygusal bağları güçlendirdiği gösterilmiştir.

Truitt‘e göre bu nezaket eylemleri, anlık bir tatmin ve neşe duygusu sağlamanın yanı sıra, ilişkinin “temellerini” ve kişinin kendi benlik duygusunu güçlendirmeye de yarıyor.

“Bu çok açık görünebilir, ancak çoğumuz, bize nezaketi hak etmediğimizi söyleyen bir iç eleştirmeni taşıyoruz” dedi. Dolayısıyla partnerimiz nazik bir söz, jest veya hareket sunduğunda, bu aramızdaki ilişkiyi güçlendirir ve aynı zamanda kendi güvenimizi ve özsaygımızı da artırır.

Bazıları, ara sıra yapılan büyük jestlerin kişinin sevgisini kendi yöntemleriyle, belki de sürekli, küçük ölçekli eylemlerden bile daha fazla kanıtlayabileceğini iddia edebilir ancak terapistler bununla kesinlikle aynı fikirde değiller.

Sturmer, “Popüler kültür, Empire State Binası’nın tepesinde yapılan bir teklif gibi, havaalanı gidiş salonunda dramatik bir yarış gibi büyük bir jesti kutluyor” dedi. “Bunlar harika ifadeler olabilir, ancak günlük varlığımızda tutarlı şefkatli etkileşimler bize birisinin önemsediğini söyler.”

Portakal Kabuğu Teorisine Örnekler

Portakal kabuğu teorisi açıkça belirli bir eyleme dayansa da, kavram daha geniş bir davranış kategorisine atıfta bulunur: hemen dikkatinizi çekmeyebilecek, ancak bir araya getirildiğinde ilişki durumunuzun oldukça net bir resmini sunan günlük şefkat eylemleri.

Sturmer’a göre bu gündelik çabaların örnekleri arasında “dışarıda yürüdükten sonra kirli çizmeleri temizlemek, yağmur yağdığında partnerinizi otobüs terminalinden almak, yakıt azaldığında aile arabasına yakıt doldurmak” yer alıyor.

Uzmana göre önemli olan, basit bir hareketin haber verilmeden yapılması ve belki de doğrudan talep edilmemesidir.

“Buna tantana ya da takdirinizi gösterme zorunluluğu eşlik etmiyor” dedi.

Diğer örnekler arasında eşinizin en sevdiği menü öğesini daha sormadan bir restorandan sipariş etmek, bulaşıkları yıkamak veya postayı getirmek sayılabilir.

Truitt, konuyu konuşmanın eyleme geçirilebilir yönünden bir adım daha ileri götürerek, aktif dinleme, takdir ifadeleri, küçük şefkat gösterileri (“el ele tutuşma, sarılmalar veya düşünceli bir not” gibi) belirli davranışsal eğilimlerin nasıl teorinin kapsamına girdiğinden bahseder.), stres sırasında destek, kaliteli zaman, tutarlı kontroller ve başarıları kutlama.