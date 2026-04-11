Uzmanlardan kritik uyarı: 'Cicada' çocukları hedef alıyor

Küresel salgınla mücadelede yeni bir eşiğe girildi. Koronavirüsün yüksek derecede mutasyona uğramış son suşu olan BA.3.2, tıp dünyasındaki adıyla "Cicada" (Ağustos Böceği), özellikle çocuk popülasyonu üzerindeki agresif yayılımıyla endişe yaratıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin yarısından fazlasında görülen ve dünya geneline yayılmaya başlayan bu yeni varyant, ileri yaştaki bireylerden ziyade küçük çocukları etkilemesiyle önceki mutasyonlardan ayrılıyor. Halk sağlığı uzmanları, bu durumun biyolojik ve çevresel nedenlerini mercek altına alırken, ailelere hijyen kurallarına geri dönüş çağrısı yapıyor.

BAĞIŞIKLIK HAFIZASI EKSİKLİĞİ ÇOCUKLARI SAVUNMASIZ BIRAKIYOR

Cicada varyantının neden özellikle çocukları hedef aldığına dair araştırmalar, bağışıklık sisteminin "deneyimi" üzerine odaklanıyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. William Schaffner, yetişkin nüfusun hem aşılar hem de önceki enfeksiyonlar yoluyla virüse karşı belirli bir direnç kazandığını vurguluyor. Ancak küçük çocukların Covid-19 ile henüz yeterli düzeyde "tanışmamış" olması, onların bağışıklık hafızasını bu yeni mutasyona karşı hazırlıksız bırakıyor. Uzmanlar, gelişmekte olan bağışıklık sistemlerinin bu varyant tarafından çok daha kolay bir şekilde "savunmasız bir alan" olarak görüldüğünü belirtiyor.

OKUL VE KREŞ ORTAMLARI YAYILIMI TETİKLİYOR

Varyantın yayılma hızını artıran bir diğer kritik faktör ise çocukların toplu halde bulundukları sosyal alanlar. Northeastern Üniversitesi’nden halk sağlığı profesörü Dr. Neil Maniar, çocukların okul, kreş ve yaz kampı gibi mikropların hızla dolaşabildiği ortamlarda vakit geçirmesinin virüs için ideal bir zemin hazırladığını ifade ediyor. Çocuklar arasındaki fiziksel temasın yoğunluğu ve kapalı alanların kullanımı, Cicada varyantının bir çocuktan diğerine hızla sıçramasına olanak tanıyor. Tıp dünyası, benzer bir tablonun birkaç yıl önce farklı bir varyantta da yaşandığını hatırlatarak, bu durumun dönemsel bir risk artışı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

BELİRTİ ŞİDDETİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Mevcut verilere göre BA.3.2 mutasyonu, önceki Covid-19 varyantlarına kıyasla daha ağır semptomlara yol açmıyor. Ancak uzmanlar, virüsün mutasyon yeteneğinin hafife alınmaması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle bağışıklık sistemi henüz gelişmekte olan bebekler ile kronik rahatsızlığı bulunan çocuklarda virüsün seyri daha ağır olabiliyor. Pandemi döneminde öğrenilen el hijyeni ve iç mekanların havalandırılması gibi temel önlemlerin, Cicada varyantına karşı en güçlü savunma mekanizması olduğu vurgulanıyor. Halk sağlığı yetkilileri, toplumsal bağışıklığın korunması için çocuklardaki belirtilerin yakından takip edilmesini öneriyor.