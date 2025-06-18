Uzmanlardan ölümcül mantar uyarısı: Soluduğunuz hava bile tehlikeli olabilir

İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yayımladığı yeni bir araştırma, aspergillus türü mantarların dünya genelinde hızla yayıldığını ve ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu. “İçten içe yiyen” bir mantar olarak tanımlanan bu organizma, solunum yoluyla vücuda giriyor ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde organ yetmezliğine ve ölüme neden olabiliyor.





NEFESLE GELEN ÖLÜM: ASPERGILLUS

Aspergillus mantarı, sıcak ve nemli iklimlerde gelişen, havada kolayca taşınabilen ve çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük sporlar yoluyla bulaşıyor.

Toprak, hayvan, bitki ve insanlarla temas ederek yaşam alanlarını genişleten bu mantar, özellikle akciğerleri hedef alıyor. Aspergillozis olarak bilinen enfeksiyon, akciğerleri işlevsiz hale getirerek ölümle sonuçlanabiliyor.

EN SAVUNMASIZ OLANLAR KİMLER?

Araştırmacılara göre, kanser, HIV, astım, KOAH, kistik fibroz gibi hastalıkları olanlar ve organ nakli geçirenler, bu mantar sporlarına karşı en savunmasız grubu oluşturuyor.

YAYILMA HIZI KORKUTUYOR

Araştırmacılar, iklim değişikliğiyle birlikte aspergillusun küresel yayılım hızının önümüzdeki yıllarda dramatik şekilde artacağını belirtiyor.

Örneğin, Aspergillus flavus türünün yayılma alanı %16 artabilirken, Aspergillus fumigatus’un yayılımında %77.5 gibi çarpıcı bir artış öngörülüyor.

Bu artış sadece ABD değil, Avrupa, Çin ve Rusya gibi bölgelerde de milyonlarca insanı risk altına sokacak.