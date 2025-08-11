Uzmanlardan uyarı: Solunum yolu virüsleri kanser hücrelerini uyandırabilir

ABD, Hollanda ve New York’tan bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, solunum yolu virüslerinin göğüs kanseri geçmişi olan hastalarda uyku halindeki kanser hücrelerini tekrar aktif hale getirebileceğini ortaya koydu. COVID-19 ve grip gibi enfeksiyonlar sonrası vücutta başlayan iltihaplanma sürecinin, özellikle akciğerlerde metastatik tümörlerin oluşmasına yol açabileceği belirlendi. Uzmanlar, bu durumun kanser tedavisi gören veya remisyon döneminde olan hastalar için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

UYUYAN KANSER HÜCRELERİ NASIL UYANIYOR?

Araştırma ekibinden Colorado Üniversitesi Kanser Merkezi’nden Prof. Dr. James DeGregori, süreci “Uyuyan kanser hücreleri, terk edilmiş bir kamp ateşinde kalan közler gibidir; solunum yolu virüsleri ise bu közleri tekrar alevlendiren sert bir rüzgar gibi” sözleriyle anlattı.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, influenza virüsü ve SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının göğüs kanseri hücrelerinin akciğerlerdeki uyku halini bozduğu, hücrelerin enfeksiyondan sonraki birkaç gün içinde çoğalmaya başladığı görüldü. İki hafta içinde metastatik lezyonların büyüdüğü kaydedildi. Bu sürecin arkasında, bağışıklık hücrelerinin enfeksiyon veya yaralanmaya karşı salgıladığı interlökin-6 (IL-6) proteininin rol oynadığı tespit edildi.

İNSAN VERİLERİ DE UYARIYOR

Araştırmacılar, İngiltere Biyobankası’ndan 4.837 kişilik kanser hastası verisi ve Flatiron Health’ten 36.845 göğüs kanseri hastasının kayıtlarını analiz etti.

Sonuçlara göre:

COVID-19 testi pozitif çıkan kanser hastalarında kanserden ölüm riski iki katına çıktı.

Flatiron verilerinde ise akciğerde metastaz riskinin %40’tan fazla arttığı görüldü.

Çalışma, COVID-19 aşılarının henüz yaygın olmadığı döneme odaklandı. Ancak araştırmacılar, aktif kanseri olan kişilerde de benzer bir etkinin görülebileceğini dışlamadıklarını belirtiyor.