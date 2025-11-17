Uzmanlardan uyarı: Sürekli yorgunluk ölümcül kanserin ilk belirtisi olabilir

Kanserle mücadelede en etkili yöntem, hastalığı mümkün olan en erken evrede tespit etmekten geçiyor. Ancak her kanser türü farklı belirtilerle ortaya çıktığı için erken tanı çoğu zaman zorlaşıyor. Uzmanlar, sıklıkla göz ardı edilen bir belirtiye dikkat çekiyor: sürekli yorgunluk hissi. Üroloji cerrahı Dr. Mark Laniado, bu hissin özellikle erkeklerde tehlikeli bir kanser türü olan prostat kanserinin habercisi olabileceğini belirtiyor.

MODERN ÇAĞIN YORGUNLUĞU ÖLÜMCÜL HASTALIĞI GİZLİYOR

Çoğu kişi sürekli yorgunluğu yoğun iş temposunun bir sonucu olarak görüyor. Ancak araştırmalara göre, kanser hastalarının üçte ikisinde bu durum doğrudan tümör kaynaklı bir belirti olarak ortaya çıkıyor.

PROSTAT KANSERİ SESSİZ İLERLİYOR

Prostat kanseri, kalp-damar hastalıkları ve akciğer kanserinden sonra erkeklerde en çok ölüme yol açan üçüncü hastalık olarak biliniyor. Cancer Research UK’in modellemelerine göre, önümüzdeki on yılda prostat kanserine bağlı ölümler üçte bir oranında artacak. Bu artışın nedeni, hem nüfusun yaşlanması hem de prostat kanseri ölümlerindeki düşüş hızının diğer kanser türlerine göre daha yavaş olması olarak yorumlanıyor.

SÜREKLİ YORGUNLUK SIRT AĞRISI VE İDRAR SORUNLARINA DİKKAT

Uzmanlar, nedensiz yorgunluk, idrar yapma sıklığında artış, sırt ve bacak ağrısı, ereksiyon problemleri, idrarda veya menide kan görülmesi gibi belirtilerin prostat kanserine işaret edebileceğini belirtiyor.