Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı: Beyaz kan hücreleri yeniden programlanacak

Bağışıklık sisteminin en önemli hücrelerinden olan makrofajlar, elektriksel uyarıyla “onarım moduna” geçirilebiliyor. Yeni bir çalışmaya göre bu yöntem, hem yaraların daha hızlı kapanmasını hem de vücudun kendi onarım süreçlerinin güçlenmesini sağlayabilir. Bilim insanları, bulguların kronik yaralardan kemik kırıklarına kadar pek çok hastalıkta yeni tedavi kapıları açabileceğini belirtiyor.

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİ YENİDEN PROGRAMLAMAK

Makrofajlar, vücudu zararlı mikroplardan korumanın yanı sıra ölü hücreleri temizleyip diğer bağışıklık hücrelerini harekete geçiren “devriye” beyaz kan hücreleridir. Ancak bu hücreler aynı zamanda iltihaplanmayı da tetikleyebilir ve bu durum kontrolden çıkarsa onarımdan çok hasara yol açar.

Trinity College Dublin’den araştırmacılar, insan kanından izole ettikleri makrofajlara özel bir biyoreaktör aracılığıyla elektriksel uyarı verdi. Bir saat süren uyarının ardından hücrelerin sonraki 24–72 saat boyunca verdiği tepkiler izlendi.

İLTİHAP AZALIYOR ONARIM HIZLANIYOR

Araştırma, elektriksel uyarının makrofajları anti-inflamatuar yani iltihap baskılayıcı bir duruma yönelttiğini ortaya koydu. Bu değişim, doku onarımını hızlandıran yeni kan damarlarının oluşumunu ve kök hücrelerin yaralı bölgelere göçünü destekledi.

Çalışmada ayrıca iltihap sinyallerini artıran genlerin aktivitesinde azalma, onarımı tetikleyen genlerin aktivitesinde ise artış gözlendi.

YENİ TEDAVİLER İÇİN UMUT VERİCİ ADIM

Araştırmacılar, bu bulguların sinir hasarından kemik kırıklarına kadar pek çok farklı sağlık sorununda uygulanabileceğini düşünüyor. Elektriksel uyarının güvenli, kolay ve düşük maliyetli olması, yöntemi klinik kullanım için daha da cazip hale getiriyor.

Bununla birlikte bilim insanları, mekanizmanın henüz tam olarak anlaşılmadığını ve yöntemin sınırlılıklarının belirlenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Çalışmayı yürüten ekip, bundan sonraki adımda farklı elektriksel rejimleri ve yeni biyomateryal uygulamalarını test etmeyi planlıyor.