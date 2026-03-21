Rapçi Canbay olarak bilinmekte olan Canbay & Wolker ikilisinin Canbay’ı olarak da birçok Türkçe rap dinleyicisi tarafından da araştırılıyor. Peki, Vahap Canbay kimdir? Rapçi Canbay sevgilisi kim?

VAHAP CANBAY KİMDİR?

Vahap Canbay, sahne adıyla Canbay, 1997 yılında İstanbul’un Bağcılar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Malatya kökenli olan Canbay, müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. İlköğretim ve ortaokulu Bağcılar Cumhuriyet Okulu’nda, lise eğitimini ise Gökşen Akşam Lisesi’nde tamamlamıştır. Müzik kariyerine 2009 yılında adım atan Canbay, bir süre ara verdikten sonra 2011 yılında amatör kayıtlarla geri dönmüştür. 2018 yılından bu yana müzik kariyerini profesyonel bir şekilde sürdüren Canbay, özellikle Wolker (Umut Bolat) ile yaptığı başarılı işbirliği ile tanınmaktadır. Youtube’da milyonlarca kez dinlenen "Fersah" ve "Dünya" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Aynı zamanda futbolcu kimliğiyle de bilinen Canbay, 2019 yılında Arapgirspor’da bir dönem futbol oynamıştır.

CANBAY SEVGİLİSİ KİM, ADI NE?

Rapçi Canbay, yani Vahap Canbay'ın sevgilisi, Survivor yarışmasından tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'dur. Ancak ikili bir süre önce ayrılmıştır.

CANBAY GERÇEK ADI NE?

Canbay & Wolker ikilisinin Canbay’ın gerçek adı Vahap Canbay’dır.