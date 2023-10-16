Vahdet Erdoğan’ın yeni filmi C Takımı için geri sayım başladı!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:19

Güncelleme: 16.10.2023 - 14:19

Yönetmen koltuğunda Bora Onur’un oturduğu, senaryosu ise Barış Başar tarafından kaleme alınan ve Vahdet Erdoğan’ın yapımcılığını üstlendiği C Takımı adındaki komedi filmi yıldız oyuncuları buluşturdu.

30 senedir arkadaş olan yedi kişinin yaşadığı maceraların konu edildiği filmin başrollerini Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Barış Başar, Sera Tokdemir, Ömer Kurt, Hakan Bulut ve Turgay Tanülkü paylaşıyor.

Filmde bu isimlere Billur Yılmaz, Abdül Süsler, Dilara Üçüncüoğlu, Emir Sefa Yıldırım, Öykü Uslu, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer eşlik ederken filmin kadrosunda Alper Saldıran, Altan Erkekli, Dost Elver, Ferdi Akarnur, Mustafa Şahin, Cansu Canan Özgen, Alpaslan Özmol gibi yıldız isimler de yer alıyor. Aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman da filmin kadrosunda bulunuyor.

TARİHİ BELLİ OLDU

90’lı yıllarda ve günümüzde geçen lisede tanışan bir grup arkadaşın başına gelen olayları anlatan C Takımı’nın 16 Şubat 2024’te vizyona girmesi bekleniyor.

Sil Baştan Kaynanam ve Nasipse Olur filmleri ile adını duyuran yapımcı Vahdet Erdoğan “Güzel başladı güzel bitiriyoruz. Oyuncu arkadaşlarıma sette çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıktı. Bundan sonraki notu izleyiciler verecek” dedi.