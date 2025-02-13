Yeşilçam'ın güldüren karakteri: Vahi Öz

Yayınlanma: 13.02.2025 - 12:38

Güncelleme: 13.02.2025 - 12:38

Yeşilçam'da canlandırdığı "Rüknettin", "Horoz Nuri" ve "Kahveci Hurşit" karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Vahi Öz'ün vefatının üzerinden 56 yıl geçti. Vahi Öz'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Vahi Öz kimdir, nereli? Vahi Öz hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

VAHİ ÖZ KİMDİR?

Vahe Özinyan, 3 Kasım 1911'de dünyaya geldi.

Lise eğitimine bir süre Samsun Lisesi'nde devam eden Öz, lise yıllarında tiyatroya merak saldı ve eğitimini yarıda bıraktı. Sanatçı, ilk kez 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye çıktı, ardından halkevi piyeslerinde oyunculuk yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosuna 1930'da giren Öz, meslektaşı Raşit Rıza Samako ile Türkiye'nin dört bir yanında oyunlar sergiledi.

Öz, Ankara Radyosunda temsil kadrosunda görev yapmak üzere 1938'de başkente yerleşti. Radyoda her pazartesi yayınlanan "Kimgil Ailesi"nde seslendirdiği "Baba" rolüyle Türkiye çapında tanınmaya başladı.

Sırasıyla "Raşit Rıza", "Ses", "Yeni Ses", "Şen Ses" ve "Küçük Opera"da çalışan sanatçı, 1954'te İstanbul'a dönerek Ses Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.

Vahi Öz, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın üstlendiği 1947 yapımı "Bir Dağ Masalı" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.

Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile 1948'de "Naşit Tiyatrosu"nu kuran Öz, 1960'lı yıllarda "Horoz Nuri" karakteriyle beğeni kazandı.

Usta sanatçı, oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de adım attı, 1952'de çekilen "Süt Kuzuları" filminde yönetmen ve oyuncu olarak yer alırken "Kan Kardeşler" ve 1965 yapımı "Hacı Baba" filminde ise yönetmenliği üstlendi. Öz bir dönem senaryo yazarlığı da yaptı.

Sanatçı, Serengil Plak için 1964'te kaydettiği 45'likte "Bedia" adlı eseri, Öztürk Serengil ile de "Bekarlıktan Kurtulduk" adlı parçayı seslendirdi. 1966'da Küçük Opera Tiyatrosundan ayrılan Öz, eşi Jale Öz ile Vahi Öz Tiyatrosunu kurdu.

Mualla Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle de akıllarda yer edinen Öz, "Turist Ömer" serileri başta olmak üzere "Efkarlı Sosyetede", "Paydos" ve "Komşunun Tavuğu" gibi birçok filmde yer aldı.

Vahi Öz, neredeyse hiçbir renkli filmde rol almadı.

VAHİ ÖZ NEDEN ÖLDÜ?

Sanatçı, uzun süre mücadele ettiği prostat kanserine yenik düşerek 12 Şubat 1969'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

VAHİ ÖZ'ÜN EŞİ KİM?

Beş defa evlenen Öz'ün son eşi kendisi gibi oyuncu Jale Öz.

Jale Öz eşinin vefatından sonra sanatçının tiyatro amblemli kol düğmeleri ile tiyatroda kullandığı makyaj takımını Nejat Uygur'a hediye etti.

VAHİ ÖZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1933: Cici Berber

1939: Allah'ın Cenneti

1940: Şehvet Kurbanı

1940: Yılmaz Ali

1942: Kerem ile Aslı

1944: Hasret

1947: Gençlik Günahı

1947: Bir Dağ Masalı

1947: Hülya

1948: Kanlı Taşlar

1949: Fedakar Ana

1949: Vurun Kahpeye

1950: Bir Fırtına Gecesi

1950: Üçüncü Selim'in Gözdesi

1950: Parmaksız Salih

1950: İstanbul Geceleri

1951: Hayat Acıları / Gülnaz

1951: İstanbul'un Fethi

1951: Barbaros Hayrettin Paşa

1952: Arzu ile Kamber

1952: Deli

1952: Efelerin Efesi

1952: Kan Kardeşler

1952: Süt Kuzuları

1952: Şaban Çingeneler Arasında

1952: Yıldırım Beyazıt ve Timurlenk

1953: Köprüaltı Çocukları

1954: Ahretten Gelen Adam

1955: Kadının Fendi

1955: Meçhul Kadın

1955: Basmacı Güzeli

1956: Kadifeden Kesesi

1956: Katibim

1958: İhtiras Rüzgarları

1959: Tütün Zamanı

1960: Felaket Kadını

1960: Cumbadan Rumbaya

1961: Bir Demet Yasemen

1961: Kara Dut

1961: Tatlı Günah

1961: Ayrı Dünya

1961: Hazreti Ömer'ın Adaleti

1961: Şafakta Buluşalım

1961: Sahte Prens

1961: Toto Ali Milyoner

1962: Ne Şeker Şey

1962: Gönül Avcısı

1962: Aşk Güzeldir

1962: Gol Kralı Cafer

1963: Badem Şekeri

1963: Ayşecik Canımın İçi

1963: Bahçevan

1963: Bazıları Dayak Sever

1963: Çapkın Kız

1963: Liman Yosması

1963: Sayın Bayan

1963: Barut Fıçısı

1963: Bulunmaz Uşak

1963: Şaşkın Baba

1963: Şıpsevdi

1963: Tatlı Sert

1963: Yaralı Aslan

1963: Bir Öpücük Ver Bana

1964: Kadın Berberi

1964: Anasının Kuzusu

1964: Bomba Gibi Kız

1964: Kader Kapıyı Çaldı

1964: Fıstık Gibi Maşallah

1964: Bana Derler Külhanlı

1964: Kimse Fatma Gibi Öpemez

1964: Keşanlı Ali Destanı

1964: Öpüşmek Yasak

1964: Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

1964: Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi

1964: Turist Ömer

1964: Ayşecik Cimcime Hanım

1964: Filinta Kadri

1964: Fabrikanın Gülü

1964: Vurun Kahpeye

1965: Tamirci Parçası

1965: Şakayla Karışık

1965: Şepkemin Altındayım

1965: Kart Horoz

1965: Babamız Evleniyor

1965: Cici Kızlar

1965: Helal Adanalı Celal

1965: Sevdalı Kabadayı

1965: Sevişmek Yasak

1965: Sevgili Öğretmenim

1965: Nazar Değmez İnşallah

1965: Komşunun Tavuğu

1966: Çalıkuşu

1966: Üsküdar'dan Topkapı'ya

1967: Çifte Tabancalı Damat

1967: Trafik Belma

1967: Ringo Kazım

1967: Nemli Gözler

1967: Bekar Odası

1968: Benimle Evlenir Misin

1968: Vuruldum Bu Kıza

1968: Kara Sevda

1968: Kanlı Nigar

1968: Bir Damat Aranıyor

1968: Efkârlı Sosyetede