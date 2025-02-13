Yeşilçam'ın güldüren karakteri: Vahi Öz
Vahi Öz'ün yaşamı merak ediliyor. Ünlü oyuncunun yer aldığı filmler merak ediliyor. Peki, Vahi Öz kimdir, nereli? Vahi Öz hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
Yeşilçam'da canlandırdığı "Rüknettin", "Horoz Nuri" ve "Kahveci Hurşit" karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Vahi Öz'ün vefatının üzerinden 56 yıl geçti. Vahi Öz'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Vahi Öz kimdir, nereli? Vahi Öz hangi filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
VAHİ ÖZ KİMDİR?
Vahe Özinyan, 3 Kasım 1911'de dünyaya geldi.
Lise eğitimine bir süre Samsun Lisesi'nde devam eden Öz, lise yıllarında tiyatroya merak saldı ve eğitimini yarıda bıraktı. Sanatçı, ilk kez 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye çıktı, ardından halkevi piyeslerinde oyunculuk yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosuna 1930'da giren Öz, meslektaşı Raşit Rıza Samako ile Türkiye'nin dört bir yanında oyunlar sergiledi.
Öz, Ankara Radyosunda temsil kadrosunda görev yapmak üzere 1938'de başkente yerleşti. Radyoda her pazartesi yayınlanan "Kimgil Ailesi"nde seslendirdiği "Baba" rolüyle Türkiye çapında tanınmaya başladı.
Sırasıyla "Raşit Rıza", "Ses", "Yeni Ses", "Şen Ses" ve "Küçük Opera"da çalışan sanatçı, 1954'te İstanbul'a dönerek Ses Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.
Vahi Öz, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, yönetmenliğini Turgut Demirağ'ın üstlendiği 1947 yapımı "Bir Dağ Masalı" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.
Adile Naşit ve Aziz Basmacı ile 1948'de "Naşit Tiyatrosu"nu kuran Öz, 1960'lı yıllarda "Horoz Nuri" karakteriyle beğeni kazandı.
Usta sanatçı, oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de adım attı, 1952'de çekilen "Süt Kuzuları" filminde yönetmen ve oyuncu olarak yer alırken "Kan Kardeşler" ve 1965 yapımı "Hacı Baba" filminde ise yönetmenliği üstlendi. Öz bir dönem senaryo yazarlığı da yaptı.
Sanatçı, Serengil Plak için 1964'te kaydettiği 45'likte "Bedia" adlı eseri, Öztürk Serengil ile de "Bekarlıktan Kurtulduk" adlı parçayı seslendirdi. 1966'da Küçük Opera Tiyatrosundan ayrılan Öz, eşi Jale Öz ile Vahi Öz Tiyatrosunu kurdu.
Mualla Sürer ve Sadri Alışık'la yaptığı filmlerle de akıllarda yer edinen Öz, "Turist Ömer" serileri başta olmak üzere "Efkarlı Sosyetede", "Paydos" ve "Komşunun Tavuğu" gibi birçok filmde yer aldı.
Vahi Öz, neredeyse hiçbir renkli filmde rol almadı.
VAHİ ÖZ NEDEN ÖLDÜ?
Sanatçı, uzun süre mücadele ettiği prostat kanserine yenik düşerek 12 Şubat 1969'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
VAHİ ÖZ'ÜN EŞİ KİM?
Beş defa evlenen Öz'ün son eşi kendisi gibi oyuncu Jale Öz.
Jale Öz eşinin vefatından sonra sanatçının tiyatro amblemli kol düğmeleri ile tiyatroda kullandığı makyaj takımını Nejat Uygur'a hediye etti.
VAHİ ÖZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1933: Cici Berber
1939: Allah'ın Cenneti
1940: Şehvet Kurbanı
1940: Yılmaz Ali
1942: Kerem ile Aslı
1944: Hasret
1947: Gençlik Günahı
1947: Bir Dağ Masalı
1947: Hülya
1948: Kanlı Taşlar
1949: Fedakar Ana
1949: Vurun Kahpeye
1950: Bir Fırtına Gecesi
1950: Üçüncü Selim'in Gözdesi
1950: Parmaksız Salih
1950: İstanbul Geceleri
1951: Hayat Acıları / Gülnaz
1951: İstanbul'un Fethi
1951: Barbaros Hayrettin Paşa
1952: Arzu ile Kamber
1952: Deli
1952: Efelerin Efesi
1952: Kan Kardeşler
1952: Süt Kuzuları
1952: Şaban Çingeneler Arasında
1952: Yıldırım Beyazıt ve Timurlenk
1953: Köprüaltı Çocukları
1954: Ahretten Gelen Adam
1955: Kadının Fendi
1955: Meçhul Kadın
1955: Basmacı Güzeli
1956: Kadifeden Kesesi
1956: Katibim
1958: İhtiras Rüzgarları
1959: Tütün Zamanı
1960: Felaket Kadını
1960: Cumbadan Rumbaya
1961: Bir Demet Yasemen
1961: Kara Dut
1961: Tatlı Günah
1961: Ayrı Dünya
1961: Hazreti Ömer'ın Adaleti
1961: Şafakta Buluşalım
1961: Sahte Prens
1961: Toto Ali Milyoner
1962: Ne Şeker Şey
1962: Gönül Avcısı
1962: Aşk Güzeldir
1962: Gol Kralı Cafer
1963: Badem Şekeri
1963: Ayşecik Canımın İçi
1963: Bahçevan
1963: Bazıları Dayak Sever
1963: Çapkın Kız
1963: Liman Yosması
1963: Sayın Bayan
1963: Barut Fıçısı
1963: Bulunmaz Uşak
1963: Şaşkın Baba
1963: Şıpsevdi
1963: Tatlı Sert
1963: Yaralı Aslan
1963: Bir Öpücük Ver Bana
1964: Kadın Berberi
1964: Anasının Kuzusu
1964: Bomba Gibi Kız
1964: Kader Kapıyı Çaldı
1964: Fıstık Gibi Maşallah
1964: Bana Derler Külhanlı
1964: Kimse Fatma Gibi Öpemez
1964: Keşanlı Ali Destanı
1964: Öpüşmek Yasak
1964: Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
1964: Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
1964: Turist Ömer
1964: Ayşecik Cimcime Hanım
1964: Filinta Kadri
1964: Fabrikanın Gülü
1964: Vurun Kahpeye
1965: Tamirci Parçası
1965: Şakayla Karışık
1965: Şepkemin Altındayım
1965: Kart Horoz
1965: Babamız Evleniyor
1965: Cici Kızlar
1965: Helal Adanalı Celal
1965: Sevdalı Kabadayı
1965: Sevişmek Yasak
1965: Sevgili Öğretmenim
1965: Nazar Değmez İnşallah
1965: Komşunun Tavuğu
1966: Çalıkuşu
1966: Üsküdar'dan Topkapı'ya
1967: Çifte Tabancalı Damat
1967: Trafik Belma
1967: Ringo Kazım
1967: Nemli Gözler
1967: Bekar Odası
1968: Benimle Evlenir Misin
1968: Vuruldum Bu Kıza
1968: Kara Sevda
1968: Kanlı Nigar
1968: Bir Damat Aranıyor
1968: Efkârlı Sosyetede
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Hakan Şükür yasası geliyor
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- Çorlu'daki 'baba' vahşetinde yeni ayrıntılar
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'
- AKP'li isim ‘erken seçim’ için tarih verdi
- Trump'ın gümrük vergileri Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
- 'Bana 'aday ol, sonra AKP'ye katıl' dedi'
- Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu