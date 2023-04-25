Vaktiniz kalmadıysa et haşlamayı böyle pişirebilirsiniz.. Çok daha iyi oluyor

Yayınlanma: 25.04.2023 - 23:05

Güncelleme: 25.04.2023 - 23:22

Lezzetine doyamayacağınız et haşlama tarifi ile sağlıklı bir tencere yemeği yapmaya ne dersiniz? İçerisinde bulunan kış sebzeleri sayesinde bağışıklığı güçlendiren bu şifa dolu yemeği sofralarınızdan şu günlerde eksik etmemelisiniz. Sadece suyunun bile tadına doyamayacağınız sebzeli et haşlama tarifini gelin hep birlikte inceleyelim...

Düdüklü tencerede et haşlama tarifi için malzemeler:

500 gr kadar parça et

3 adet orta boy patates

2 büyük boy havuç

5-6 adet arpacık soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

500 ml su

Tuz

Düdüklü tencerede et halşama tarifinin detayları:

*Düdüklüye yağımızı alalım ve ısınan yağa etleri atalım ve bir süre kızartalım.

*Bu işleme zaten bildiğiniz üzere mühürleme deniliyor ve burada ki amaç etin lezzetini hapsetmek.

*Ardından etlerin üstünü 1 parmak geçecek kadar kaynar su ile dolduralım. İçme suyu olmasına dikkat edelim.

*Ağzını kapatıp yarım saat pişirelim.

*Sonra düdüklümüzün havası çıkana kadar bekleyelim

*Havasını aldıktan sonra açalım.

*İri iri doğradığımız patatesi, daire şeklinde doğradığımız havucu ve soğanları atalım.

*Tuzunu ve karabiberini de ekleyerek 1 saat pişmeye bırakalım. Lokum kıvamında yumuşacık bir haşlama oluyor kesinlikle deneyin..

Kaynaklar: Youtube.com - Derleme: Cumhuriyet.com.tr