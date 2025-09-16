ABD'nin en ünlü İtalyan şeflerinden Luchin, bir günde üç farklı bankayı soyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Peki, Valentino Luchin kimdir? İtalyan şef Valentino Luchin olayı ne?

VALENTİNO LUCHİN KİMDİR?

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gözaltına alınan Valentino Luchin, aslında mutfak dünyasından tanınan bir isim. İtalya’nın Veneto bölgesinde doğan Luchin, 1993 yılında ABD’ye göç etti. San Francisco’da uzun yıllar şeflik yapan Luchin, Rose Pistola adlı restoranda çalıştı. Daha sonra eşiyle birlikte “Ottavio” isimli restoranı açtı ancak mali sorunlar nedeniyle işletme 2016’da kapandı.

Şeflik kariyeriyle tanınan Luchin, son günlerde ise bambaşka bir olayla gündemde. Kaliforniya polisi, 62 yaşındaki Luchin’in aynı gün içinde San Francisco’da üç farklı banka şubesine girerek soygun girişiminde bulunduğunu açıkladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Luchin, el yazısıyla yazdığı notları kasiyerlere uzatarak para talep etti.

Bu, Luchin’in ilk kez adının böyle bir olayla anılması değil. 2018 yılında da Orinda kentinde bir bankadan sahte silah, eldiven ve güneş gözlüğüyle yaklaşık 18 bin dolar çaldığı iddia edilmişti. Şimdi ise “soygun” ve “soygun girişimi” suçlamalarıyla yargı karşısına çıkacak.

Kariyerini İtalyan mutfağı üzerine inşa eden Luchin’in, restoran sektöründeki başarısız girişimlerinden sonra bu yola sürüklenmiş olabileceği iddialar arasında. Ancak resmi kaynaklar, soruşturmanın henüz devam ettiğini ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını belirtiyor.