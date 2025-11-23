Valorant Gece Pazarı tarihi oyun severler tarafından beklenmeye başladı. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? Valorant Gece Pazarı başladı mı?

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Valorant Gece Pazarı genellikle iki ayda bir gelmektedir. Kasım ayı gece pazarı tarihi henüz belli olmadı. En son gece pazarı 6 Haziran 2025-25 Haziran 2025 tarihlerinde gelmişti.

Riot Games'ten konuyla ilgili resmi açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece Pazarı, düzenli olarak gelen bir mağazadır. Oyunculara günlük teklfilerin ve mağaza paketlerinin dışında silah kaplamaları satın alma olanağı sağlar.

Yeni bir Gece Pazarı geldiğinde oyunculara rastgele altı silah kaplaması, %10 ila %49 indirimlerle gelir. Bu teklifler her oyuncu için farklıdır ve yalnızca Gece Pazarı süresince satın alınabilirler.

Gece Pazarı'nda belirebilecek kaplamalar; Özel Özel, Üstün Üstün veya İhtişamlı İhtişamlı aşama olanlardır. Bu kaplamaların ayrıca Gece.Pazarı'ndan en az iki kısım önce yayınlanmış olması gerekir.