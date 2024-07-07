Van’da Cem Adrian’a çirkin saldırı: Konser sırasında şişe fırlattılar!
Van’da düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivali’ kapsamında sahne alan Cem Adrian’ın yüzüne, şarkı söylediği sırada fırlatılan bir pet şişe isabet etti.
Cem Adrian’ın sahne aldığı Van Atatürk Kültür Parkı’ndaki konsere binlerce yurttaş katıldı. Bir önceki akşam sahne alan Bengü’nün konserinde yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı.
Şarkılarını seslendiren Cem Adrian’a, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir pet şişesi fırlatıldı. Yüzüne pet şişe isabet eden Adrian, konserine devam etti.
ELİNDEKİ GÜLÜ ŞİŞEYİ FIRLATAN ŞAHSA HEDİYE ETTİ
Kendisine saldıran kişiye hitap eden Cem Adrian’ın, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etmesi kalabalıktan büyük takdir topladı.
Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ‘ki ben dikeni de severim gülden ötürü...’ Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" paylaşımında bulundu.
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