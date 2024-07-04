Ebru Yaşar sahnede: Trabzon'da 100 bin kişilik dev konser
Son albümü 'Yine Çalıyor' ile zirve yapan Türk müziği sanatçısı Ebru Yaşar, Karadeniz'de hayranları ile buluştu. Trabzon'da konser veren Yaşar, şarkılarını yaklaşık 100 bin kişiyle birlikte söyledi.
Türk müziği sanatçısı Ebru Yaşar geçtiğimiz akşam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin son gününde sahne aldı.
100 bin kişinin katılımıyla festivalin rekoruna ve kapanışına imza atan Yaşar, beyaz sahne kıyafetiyle dikkat çekti.
Trabzonluların büyük ilgi gösterdiği konserde başarılı sanatçı, şarkılarını alanı dolduran 100 bin kişiyle gece boyunca hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkılarının yanı sıra Karadeniz türkülerine de yer veren Yaşar sahnede yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.
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