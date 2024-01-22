Erkeklerde de doğum kontrolü mümkün! Gelişmiş ülkelerde yaygın...

Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:42

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya, vazektomi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vazektominin, sperm kanallarının cerrahi müdahale ile bağlanmasına verilen isim olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetinkaya, “Vazektomi işlemi yapılan kişilerde kanalların kapalı olması nedeniyle testislerde üretilen spermlerin vazektomi işlemi yapılan kişilerde kanalların kapalı olması nedeniyle atılımı engellenmiş olur, böylelikle yüzde 100’e yakın bir doğum kontrolü sağlanmış olur” şeklinde konuştu.

“GELİŞMİŞ ÜLKELERDE YAYGIN BİR YÖNTEMDİR”

Vazektominin gelişmiş ülkelerde yaygın yapılan bir yöntem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çetinkaya, “İşlem öncesinde kişinin rızasının alınması, evli ise eşinin de rızasının alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Bu cerrahi işlemin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve lokal anestezi ile yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Çetinkaya, “Bağlanan kanalların içinde canlı spermler kalabildiği için cerrahi işlemden sonraki ilk 3 ay girilecek ilişkilerde gebelik ihtimal hala devam edebilmektedir. Bu yüzden ilk üç ay ilişkiden uzak durmak veya diğer korunma yöntemleri ile ilişki tercih .edilmelidir” şeklinde konuştu.

“KİŞİ İSTEDİĞİNDE KANALLAR TEKRARDAN AÇILABİLİR”

İşlem sonrasında 3 ay geçtikten sonra bile birkaç kez sperm testi yaptırarak spermin olmadığından emin olunması veya 20 civarında ilişkisiz boşalma ile gebelik ihtimalinin sıfıra indirilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çetinkaya, “Bu işlem kalıcı (ömür boyu) korunma sağlamakla birlikte, kişi istediğinde tekrardan daha kapsamlı bir cerrahi işlemle kanalların tekrar açılabilme şansına sahiptir, ancak bu operasyonda başarı yüzde 50’ye düşmektedir.

Dolayısıyla, vazektomi kararını verecek kişinin karar öncesi çok iyi düşünmesi ve hekim tarafından detaylı bilgilendirilmesi önerilir” dedi.

“İŞLEM SONRASI SERTLEŞME VEYA ORGAZM SORUNU OLMAZ”

Vazektomi olanlarda işlem sonrasında sertleşme veya orgazm sorunu olmasının beklenmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Çetinkaya, “Orgazm ve meni gelmeye devam eder fakat gelen meni sıvısında sperm bulunmaz” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.