Bu hastalık üremeyi engelliyor! Polikistik Over Sendromu (PKOS) Nedir? Polikistik Over Sendromu (PKOS) Belirtileri Nelerdir?

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:56

Günümüzün en yaygın kadın hastalıklarından biri olan ancak bilinmeyen bu gizli hastalık, özellikle doğurganlık döneminde olan kadınları tehdit ediyor. Peki, Polikistik Over Sendromu (PKOS) Nedir? Polikistik Over Sendromu (PKOS) Belirtileri Nelerdir?

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) NEDİR?

Polikistik over senromu (PKOS), kadınlarda yumurtalıklar içerisinde bulunan ve genellikle iyi huylu birçok kist şeklinde ortaya çıkarak, kişide aşırı tüylenme, adet düzensizliği, sivilceye neden olan hastalıktır. Her 10 kadından birinde görülebilen polikistik over sendromu (PKOS), genetik olduğu düşünülen bir yumurtlama problemidir. Polikistik over sendromu belirtileri kist sayısına ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterir. PKOS tedavi edilmediği durumda birçok hastalığın oluşumuna yol açabilir. Bu yüzden kadınların her yıl düzenli olarak jinekolojik muayenelerini yaptırmaları önemlidir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Polikistik over sendromu belirtileri şöyle sıralanır:

Androjen seviyelerinin yükselmesi

Adet düzensizliği ya da adet görememe

Yumurtlama olmaması nedeniyle hamile kalamama

Aşırı tüylenme (hirsutizm)

Kiloda artış

Olağan dışı kanama

Cilt dokusunda değişiklik ve kararma

Ciltte sivilcelenme ve yağlanma

El üstünde oluşan lekelenmeler

Saç dökülmesi

Ses kalınlaşması

Göğüs ölçüsünde meydana gelen değişiklik

Ense, koltuk altı, kasık cildinde hafif kadifemsi bir görünüm

Depresyon

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Polikistik Over Sendoromu (PKOS) tedavisi yaşa ve hastanın istediğine göre değişmektedir. Hastalarının tedavileri planlanırken fazla kilolarından diyetisyen gözetiminde kurtulmaları sağlanmalıdır. Zira PKOS olan kadınlarda diğerlerine göre daha fazla görülen obezite, semptomları daha kötüleştirerek tedaviye yanıtı zorlaştırır. Kilo kontrolü neticesinde düzenli adet görme oranı yükseltilmelidir.