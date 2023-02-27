Veda Mektubu dizisinin 'Alanur'u Nurgül Yeşilçay kimdir, nereli, kaç yaşında? Nurgül Yeşilçay hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:58

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:13

Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay hakkında arama motorlarında "kim, nereli, kaç yaşında ve rol aldığı filmler neler" gibi sorular soruluyor. İşte, Nurgül Yeşilçay hakkında merak edilenler...

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı.

Nurgül Yeşilçay, 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak: Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 yılında 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

Nurgül Yeşilçay, 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde "Saliha" karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda atv'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la başrolü paylaştı. 2006'da Cem Özer'le Sen Olmasaydın adlı tiyatro oyununda rol aldı.

Yeşilçay, 2006 yılının Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. "Ayten Öztürk" adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film, 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve "En İyi Senaryo" ödülünü kazandı. 2007'de Ezo Gelin dizisinde "Ezo Gelin"i canlandırdı. Orta Doğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.

Nurgül Yeşilçay, şubat 2011'de Cem Özer'den boşandı. 5 Ocak 2010'da atv'de yayımlanmaya başlayan Aşk ve Ceza isimli dizide Murat Yıldırım'la başrolü paylaştı ve dizi 2011 yılında sona erdi. Aynı yıl içerisinde Show TV'de yayımlanan Sensiz Olmaz adlı dizinin başrolünde yer aldı. Ardından 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Sultan dizisinde rol aldı ve dizi 20. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti.

2013 yılında ise Aşk Kırmızı filminde oynadı. Galip Derviş ve İşler Güçler dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl içerisinde Bebek İşi dizisinde "Candan" karakterini canlandırdı. 2014 yılında Gece filminde oynadı ve Cinayet adlı dizide rol aldı. 2015 yılında efsane dizi Paramparça'da canlandırdığı "Gülseren" karakteriyle yeniden zirvenin sahibi olan Yeşilçay, 2016 yılında senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Nurgül Yeşilçay, 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kefaret adlı dizide başrolü Mert Fırat ile paylaştı.

Afra Saraçoğlu ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı. FOX'ta yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisinde başrol olarak oynadı. Dizi, 23 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 5. bölümüyle final yaparak sona erdi.

NURGÜL YEŞİLÇAY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1998 Her Şey Çok Güzel Olacak - Hemşire

2001 Şellale - Nergis

2002 Mumya Firarda - Fatıma

2003 Asmalı Konak: Hayat - Bahar Karadağ

2004 Anlat İstanbul - Uyuyan Güzel Saliha

2005 Eğreti Gelin - Kostak Emine

2007 Adem'in Trenleri - Hacer

2007 Yaşamın Kıyısında - Ayten Öztürk

2008 Vicdan - Aydanur

2009 7 Kocalı Hürmüz - Hürmüz

2011 Çınar Ağacı - Sonay

2013 Aşk Kırmızı - Nazlıgül

2013 Şanzelize Hırsızı - Nadya

2014 Gece - Süsen

2014 Pek Yakında - Hemşire

2015 Köstebekgiller: Perili Orman - Köstepem

2016 İkinci Şans - Yasemin

2017 Güzel Cin - Dilaram

2022 Kim Bu Aile? - Menekşe

2022Mahalleden Arkadaşlar

NURGÜL YEŞİLÇAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1998 İkinci Bahar - Gülsüm Percons Meriç

2001 90-60-90 - Deniz

2002 Asmalı Konak - Bahar Karadağ

1995 Reyting Hamdi - Nurgül

2004 Melekler Adası - Şerbet, Ayşe

2005 Belalı Baldız - Arzu Parlak

2006 Ezo Gelin - Ezo Gündoğdu

2010 Aşk ve Ceza - Yasemin

2011 Sensiz Olmaz - Feryal

2012 Sultan - Sultan

2013 İşler Güçler

2013 Galip Derviş - Şeyda Sönmez

2013 Bebek İşi - Candan

2014 Cinayet - Zehra Kaya

2014 Paramparça - Gülseren Gürpınar

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kösem Sultan

2018 Geleceğin Starı - Sunucu

2018 Gülperi - Gülperi Çetin

2020 Kefaret - Zeynep

2022 Son Nefesime Kadar - Mihri

2023 Veda Mektubu - Alanur Yıldız

NURGÜL YEŞİLÇAY ÖDÜLLERİ

2001 Magazin Gazetecileri Derneği - "En iyi kadın oyuncu"

2002 Magazin Gazetecileri Derneği - "En iyi kadın oyuncu"

2005 Altın Koza Film Festivali - "En iyi kadın oyuncu"

2007 Sadri Alışık Ödülleri - "En iyi kadın oyuncu"

2007 Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - "En iyi kadın oyuncu"

2008 Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - "En iyi kadın oyuncu"

2008 Antalya Altın Portakal Film Festivali - "En iyi kadın oyuncu"

2014 Altın Bamya Ödülleri - "Kadın karakter ödülü"

2015 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Dram dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu"

2017 DIAFA Uluslararası Arap Festivali Ödülleri - "En iyi kadın oyuncu"

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Veda Mektubu dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizide modern ve yıkılmaz bir iş kadını olan Alanur ile gelenek göreneklerine sıkı sıkıya bağlı Antakyalı bir iş adamı Ziya’nın öyküsü işleniyor. Geçmişte yaşadıkları dolu dizgin aşkı geride bırakarak farklı hayatlara savrulan Alanur ve Ziya, yıllar sonra yeniden karşılaşacaklardır. Bu kez karşılaşma nedenleri herkesi şoke edecektir çünkü çocukları Aslı ve Mehmet birbirlerine deliler gibi aşık olmuşlardır.

VEDA MEKTUBU ALANUR YILDIZ KİMDİR?

Bağdat Caddesi’nin varlıklı ailelerinden birinin mesafeli büyütülmüş kızı Alanur, anne baba sevgisi ya da gerçek bir iletişimi bilmeden yetişmiştir. Gençlik yıllarında tıpkı küçük kızı Aslı gibi isyankardır ve sırf ailesine başkaldırmak için onların onaylamayacağı Ziya ile çıkmaya başlamıştır. Alanur elinden gelen mücadeleyi verir, hatta Ziya için evden kaçar. Fakat Ziya o gün kısacık, soğuk bir mektup göndererek kayıplara karışır. Ziya tarafından terk edildiği yerde kalbi donmuş bir kadına dönüşür Alanur. Yaşadığı kalp kırıklığı sonucu mesafeli, soğuk, hiçbir şeyle memnun edilemeyen bir kadın olup çıkar. Aslı - Mehmet ilişkisiyle o da geçmişin kapanmayan defterlerine dönecek, üstü kapatılmış, kabuk bağlamış bütün yaraları açılacak; hayatı, duygularını, kadınlığı ve anneliği baştan tanımlaması gerekecektir.