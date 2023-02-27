Veda Mektubu dizisinin 'Ziya'sı Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında? Selim Bayarktar hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:32

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:32

Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterine hayat veren Selim Bayraktar hakkında arama motorlarında "kim, nereli, kaç yaşında ve rol aldığı filmler neler" gibi sorular soruluyor. İşte, Selim Bayraktar hakkında merak edilenler...

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 yılında Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya geldi. Türk baba ile Kerküklü bir annenin çocuğu olarak doğan Selim Bayraktar, ilkokulu Kerkük'te bitirip, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye geldi. Önce Eskişehir ardından Antalya'ya yerleşip lise eğitimini aldı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti.

Selim Bayraktar, tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı.

Selim Bayraktar, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır.

SELİM BAYRAKTAR FİLMLERİ

Gönül - 2022 (Kalender)

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun - 2022 (Yücel Soykan)

Can Dostlar - 2019 (Kazım)

Arada - 2018 (Resul)

Sevgili Komşum - 2018 (Cengiz)

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü - 2017 (Adil)

İstanbul Kırmızısı - 2017

Vezir Parmağı - 2016 (Ekmelettin)

Aşk Sana Benzer - 2015 (Aykut)

Orman (Jungle) - 2015 (Omar)

Kırmızı - 2014 (Gökhan)

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda - 2013

Büyük Oyun - 2009 (Kaçakçı Lider)

SELİM BAYRAKTAR DİZİLERİ

Veda Mektubu - 2023- (Ziya Karlı)

Destan - 2021-2022 (Alpagu Han)

Vahşi Şeyler - 2021 (Bora)

Zümrüdüanka - 2020-2021 (Abbas Demirkan)

Rise of Empires: Ottoman - 2020 (Çandarlı Halil Paşa)

Aşk Ağlatır - 2019 (Cevdet/ Hünkar Balaban)

Ağlama Anne - 2018 (Ali Osman)

Ufak Tefek Cinayetler - 2017-2018 (Edip Hoca)

Görünen Adam - 2017 (Eşref Şerif)

Çoban Yıldızı - 2017 (Zekkar Karakaya)

Gecenin Kraliçesi - 2016 (Hakan)

Muhteşem Yüzyıl - 2011-2014 (Sümbül Ağa)

Bir Bulut Olsam - 2009 (Mahmut Paşa)

Köprü - 2006-2007 (Erdal)

SELİM BAYRAKTAR TİYATRO OYUNLARI

Othello

Bay Kolpert

Kardeş Gelini

Ana

Sırça Kümes

Komik Para

Cıbıl Kurt (yönetmen)

VEDA MEKTUBU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Veda Mektubu dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlandı. Dizide modern ve yıkılmaz bir iş kadını olan Alanur ile gelenek göreneklerine sıkı sıkıya bağlı Antakyalı bir iş adamı Ziya’nın öyküsü işleniyor. Geçmişte yaşadıkları dolu dizgin aşkı geride bırakarak farklı hayatlara savrulan Alanur ve Ziya, yıllar sonra yeniden karşılaşacaklardır. Bu kez karşılaşma nedenleri herkesi şoke edecektir çünkü çocukları Aslı ve Mehmet birbirlerine deliler gibi aşık olmuşlardır.

VEDA MEKTUBU ZİYA KARLI KİMDİR?

Hayata küskün bir sufi... Yetiştirildiği mahallenin kurallarından kurtulup huzur bulabilmek için gönlünü manevi dünyaya açmış. Ancak DNA’sına işlemiş olan birtakım kodları silip atmayı başaramamış, farkında olmadan benzer kuralları ve baskıyı ailesine uygulamış. Geleneksel ailesi, bir Cadde Kızı olan Alanur’la evliliğine karşı çıkmış, Ziya’yı aynı mahalleden varsıl bir seçenek olan Seher ile dünya evine sokmuşlar. Aslında altta, derinde yumuşak kalpli, meraklı, coşkulu, kapsayıcı bir küçük çocuk yatıyor. Yeni gelinleri Aslı, işte tam olarak bu çocuğa dokunur. Adeta Alanur’un yeniden vücut bulmuş hali gibi, bir vakitlerin olasılıklarını hatırlatır, Ziya’nın o yumuşak karnına denk gelir. Alanur'u yıllar sonra ilk gördüğü anda sanki lisedeki gibi kalbi yerinden çıkmak üzere olan Ziya, hayatın ikisini ne kadar başka iki uca savurduğunu zaman içinde türlü hayal kırıklıklarıyla fark eder.



