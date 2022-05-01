Vedat Milor ve Ünsal Ünlü sosyal medyada tartıştı: 'Tükürürüm senin politik doğruculuğuna'

01 Mayıs 2022 Pazar, 09:39

Gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından baharatlarla ilgili takipçilerine bir soru sordu. Milor'un sorusuna gazeteci Ünsal Ünlü'den tepki geldi. Ünlü, insanların ekonomik nedenlerden dolayı geçinemediklerini söyleyerek Milor için, "Politik doğrucu" ifadelerini kullandı.

BAHARAT SORUSU GÜNDEM OLDU

Milor, Twitter hesabından, "Sizlere bir uzmanlık sorusu. Türkiye’de üretilen baharatlardan sizce hangileri dünya ölçeğinde üst düzey kaliteye sahip?" sorusunu sordu. Ardından, "Herkese teşekkürler cevapları için. Eğer yanlış görmediysem henüz yorum yapan bir üretici olmadı" paylaşımında bulundu.

'TÜKÜRÜRÜM SENİN POLİTİK DOĞRUCULUĞUNA'

Bu paylaşımın ardından gazeteci Ünsal Ünlü, Milor'un paylaşımına tepki göstererek, "Millet canıyla boğuşuyor, aç karnını nasıl doyuracağını, evladını nasıl besleyeceğini düşünüyor, adam baharat derdinde. Tükürürüm senin politik doğruculuğuna!" ifadelerini kullandı.

Ünlü, takipçilerinin eleştirileri üzerine, "'Ne alaka? Adamın işi bu' yazmış bir sürü insan. Halkın yarısı açken, insanlar yarından ümitsiz, çocuğuna gelecek ararken kimin farklı bir işi olabilir? Taranacaklara mani olmayayım ben" açıklamasında bulundu.

MİLOR'DAN CEVAP: BASİT BİR SORU YÖNELTMİŞTİM

Ünlü'nün tepkileri üzerine Milor, "Ne yazdın da böyle bir tepki geldi diye merak edenler olabilir. Öyle anlık aklıma gelen baharatla ilgili basit bir soruyu yöneltmiştim. Bence tivitte geçen tüm baharattan özür dilenmesi gerekiyor" dedi.