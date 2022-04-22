'Utandıran itiraf' diyerek paylaştı: Vedat Milor'dan esprili 'Ayasofya' göndermesi

22 Nisan 2022 Cuma, 09:39

Ayasofya İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribatı gündeme getiren Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, HaberTürk TV'ye akıllara durgunluk veren bir açıklamada bulunmuştu. Yaşar, bir görevlinin kendisine "İnsanlar burayı kutsal sayıyor, oradan geçerken kapı parçalarını da kutsal sayıp ağızlarına atıyorlar" dediğini söylemişti.

Ahşap kapının ziyaretçilerce 'yenilmesine' Vedat Milor da sessiz kalmadı.

"UTANDIRAN İTİRAF"

Twitter'ı aktif şekilde kullanan yemek eleştirmeni Vedat Milor da gündemdeki konuyla ilgili ironik bir paylaşım yaptı. Milor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı" ifadelerini kullandı.

Milor bir sonraki paylaşımına ise, "Pantheon’un ya da Santiago de Compostela Katedrali’nin kapısıyla karşılaştırmak isterdim" notunu düştü.