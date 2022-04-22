'Utandıran itiraf' diyerek paylaştı: Vedat Milor'dan esprili 'Ayasofya' göndermesi
Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, Ayasofya'da meydana gelen tahribatın konuşulduğu Habertürk yayınında; bir görevlinin kendisine söylediği, "İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar" iddialarını aktarmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından, yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan esprili bir yorum geldi.
Ayasofya İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribatı gündeme getiren Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, HaberTürk TV'ye akıllara durgunluk veren bir açıklamada bulunmuştu. Yaşar, bir görevlinin kendisine "İnsanlar burayı kutsal sayıyor, oradan geçerken kapı parçalarını da kutsal sayıp ağızlarına atıyorlar" dediğini söylemişti.
Ahşap kapının ziyaretçilerce 'yenilmesine' Vedat Milor da sessiz kalmadı.
"UTANDIRAN İTİRAF"
Twitter'ı aktif şekilde kullanan yemek eleştirmeni Vedat Milor da gündemdeki konuyla ilgili ironik bir paylaşım yaptı. Milor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı" ifadelerini kullandı.
Milor bir sonraki paylaşımına ise, "Pantheon’un ya da Santiago de Compostela Katedrali’nin kapısıyla karşılaştırmak isterdim" notunu düştü.
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